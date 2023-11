Kim Kardashian wojuje z Salmą Hayek! Diagnoza fanów druzgocąca dla jednej z nich

Kim Kardashian zwarła się w boju z Salmą Hayek.Odtworzyła sławną scenę tańca z "Od zmierzchu do świtu". W komentarzach burza!

Obie są piękne i sławne, każda z nich wywołuje westchnienia milionów mężczyzn na całym świecie. To było tylko kwestią czasu, by Kim Kardashian zwarła się w boju z Salmą Hayek. Jak wyszło? Zdaje się, że przynajmniej według internetowych fanów Salma wygrała! O co chodzi? Wszystko przez pomysł Kim Kardashian. Celebrytka postanowiła rzucić wyzwanie Salmie Hayek. Gwiazdka reality show i bizneswoman spróbowała odtworzyć słynną scenę tańców w bikini i z wężem, w której grała Salma w głośnym filmie 'Od zmierzchu do świtu'. Na ekranie Hayek wcielała się w wampirzycę tańczącą tańce erotyczne w klubie. Kim ucharakteryzowała się na postać Salmy i zaczęła tańcować, a efekty pokazała na swoim koncie na Instagramie. Skutki?

"Selma była ognista, nie masz szans jej dorównać!"

Spora część fanów nie zostawiła suchej nitki na Kim Kardashian. "Chciałabyś wyglądać tak dobrze jak ona" - pisze kąśliwie jeden z fanów. "To nie może równać się z Salmą Hayek, nie dorastasz jej do pięt" - dodaje ktoś inny. "Selma była ognista, nie masz szans jej dorównać!" - wyrokuje inne internauta. "Ona wygląda dobrze w tym kostiumie" - nieśmiało bronią Kim Kardashian najbardziej wytrwali fani. A co Ty myślisz o tym boju? Zagłosuj w naszej specjalnej sondzie!

Sonda Kto wypadł lepiej, Salma czy Kim? Tylko Salma Głosuję na Kim Phi!