Mordowała kochanka podczas seksu, bo myślała, że jest Salmą Hayek! "Zmieniła się w wampira"

23-latka wpadła w morderczo-seksualny szał! Nika Nikoubin dźgnęła nożem kochanka, a gdy on zdołał uciec z jej objęć i wezwać policję, opowiedziała funkcjonariuszom, że... jest postacią graną przez Salmę Hayek w filmie "Od zmierzchu do świtu". Kobieta uniknęła bezwzględnego więzienia, ponieważ zdiagnozowano u niej schizofrenię. Udzieliła za to wywiadu i stała się sławna...