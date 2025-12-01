Klątwa "Egzorcysty" dosięgnie pięknej Scarlett? Przerażające ostrzeżenie

Scarlett Johansson zagra w nowej wersji "Egzorcysty". Na planie pierwszej wersji dochodziło do tajemniczych tragedii

Scarlett Johansson (41 l.) wystąpi w nowej wersji sławnego horroru "Egzorcysta" - takie wieści niedawno obiegły świat. Amerykańska gwiazda zagra w dziele, którego scenarzystą i reżyserem będzie Mike Flanagan. Ale czy to na pewno dobra decyzja? Amerykańskie media zaczynają ostrzegać Scarlett przed... klątwą! Jedni się śmieją, inni - wręcz przeciwnie. O co chodzi? Bynajmniej nie tylko o to, że współczesne odgrzewanie "Egzorcysty" póki co nie kończyło się dobrze w sensie artystycznym. "Egzorcysta: Wyznawca" z 2023 roku został obsypany Złotymi Malinami, a jego reżyser zrezygnował z tworzenia dalszych części. Zmagania z franczyzą przejął Flanagan. Scarlett ma pomóc udźwignąć temat. Ale czy udźwignie klątwę, jaka podobno ciąży nad tymi, którzy zabierają się za "Egzorcystę"? Już podczas kręcenia pierwszego filmu z 1973 roku na planie działy się dziwne rzeczy. Doszło m.in. do tajemniczego pożaru, który zniszczył większość planu zdjęciowego i opóźnił produkcję o sześć tygodni. Ocalał tylko... pokój, w którym w filmie dochodzi do opętania przez demona. Do tego dwie aktorki doznały bolesnych kontuzji. Ale to był dopiero początek. Zaczęła się seria zgonów. W ciągu paru lat od premiery umarło aż dziewięć osób związanych z produkcją, w tym Vasilika Maliaros i Jack MacGowran. Reżyser William Friedkin mówił, cytowany teraz przez "Daily Mail": „Od samego początku dręczyły nas dziwne i złowrogie rzeczy”. Jak ujawnił, kiedy oglądał taśmy podczas produkcji, na ekranie "pojawiły się dziwne obrazy i wizje, których w ogóle nie planowano".

Scarlett Johansson. Kariera filmowa, mężowie, córka

Scarlett Johansson zdobyła sławę jeszcze jako dziecko, grając główną rolę w Manny i Lo (1996), a potem w Zaklinaczu koni (1998) u boku Roberta Redforda. Zagrała także w filmach Sofii Coppoli, Woody''ego Allena i Luca Bessona. Występowała w kilku produkcjach Marvela jako Natasha Romanoff/Czarna Wdowa. Miała trzech mężów, obecny to Colin Jost (od 2020), poprzedni - Ryan Reynolds (2008−2011) i Romain Dauriac (2014–2017). Z tym ostatnim ma córkę Rose Dorothy (11 l.). Zdobyła nagrodę BAFTA jako najlepsza aktorka pierwszoplanowa za rolę w filmie Między słowami (2003) .

Scarlett Johansson is set to star in the next installment of ‘EXORCIST’ from writer-director Mike Flanagan.🔗 https://t.co/k4m2y0oLcN pic.twitter.com/bGJePzD8m5— Film Updates (@FilmUpdates) November 24, 2025

