Klątwa kościelna nałożona na zakonnice! Zbuntowały się przeciw Kościołowi

Grupa zakonnic zbuntowała się przeciwko arcybiskupowi i papieżowi. Nałożono na nie klątwę kościelną. Afera w Hiszpanii

Wojna zbuntowanych zakonnic z arcybiskupem, papieżem i całym obecnym Kościołem! Bulwersujące wielu wiernych wydarzenia rozgrywają się w Hiszpanii. Grupa sióstr z zakonu Ubogich Sióstr Świętej Klary w Belorado ogłosiła, że nie zgadza się z oficjalnymi wytycznymi z Watykanu. Zakonnice głoszą między innymi, że papież Franciszek to uzurpator i wygląda na to, że to samo myślą Benedykcie XVI czy Janie Pawle II. W maju klaryski opublikowały “Manifest katolicki”, w którym ogłosiły, że odrzucają postawienia Soboru Watykańskiego II i za ostatniego prawowitego papieża uznają zmarłego w 1958 roku Piusa XII. Jest już surowa reakcja Watykanu.

Klaryski będą wydalone ze stanu duchownego, a ich miejsce w klasztorze zajmą inne siostry

Arcybiskup Burgos Mario Iceta ogłosił nałożenie na zbuntowane zakonnice z zakonu Ubogich Sióstr Świętej Klary ekskomuniki, czyli kościelnej klątwy! Będą też wydalone ze stanu duchownego, a ich miejsce w klasztorze zajmą inne siostry. Nie wiadomo jeszcze, gdzie zakonnice się teraz podzieją i czy rozproszą się po świecie, czy może stworzą jakiś własny, prywatny klasztor. Nie jest to jedyna afera związana z jakiegoś rodzaju rozłamem, jaka wybuchła w ostatnich miesiącach w kościele katolickim. Były nuncjusz apostolski w USA arcybiskup Carlo Mario Vigano został parę dni temu oskarżony właśnie o schizmę i wezwany do watykańskiej Dykasterii Nauki Wiary. Powodem jest notoryczna krytyka papieża Franciszka.

➡@MarioIceta, Comisario Pontificio de los monasterios de Belorado, Orduña y Derio➡El arzobispo de Burgos forma una comisión para gestionar la crisis de las clarisas, cuyas hermanas serán requeridas para expresar su deseo o no de abandonar la Iglesia https://t.co/2QDnos4EyD— Ecclesia COPE (@ecclesiacope) May 29, 2024

