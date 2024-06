Będzie ROZŁAM w Kościele?! Pilne spotkanie w Watykanie

Dojdzie do rozłamu w Kościele?! Zbuntowany arcybiskup wezwany do Watykanu i oskarżony o schizmę. Abp Carlo Mario Vigano nazywa zarzuty "zaszczytem"

Czyżby w Kościele był możliwy rozłam? Sam Watykan użył słowa "schizma", a to oznacza rozłam religijny. Przykładowo w 1054 roku miała miejsce wielka schizma wschodnia, podczas której prawosławie oddzieliło się od katolicyzmu, a w XVI wieku kolejną schizmą była reformacja i powstanie protestantyzmu, w odróżnieniu od rzymskiego katolicyzmu. A teraz? W Watykanie odbędzie się pilne spotkanie w sprawie... schizmy, czyli religijnego rozłamu. Jeden z arcybiskupów zbuntował się przeciwko papieżowi Franciszkowi. Teraz były nuncjusz apostolski w USA arcybiskup Carlo Mario Vigano został oskarżony o schizmę i wezwany do watykańskiej Dykasterii Nauki Wiary!

Duchowny nie zamierza się pokajać, może więc naprawdę dojść do rozłamu w Kościele. "Żaden katolik, godny tego imienia nie może być w jedności Kościołem Bergoglio"

Należący do skrajnie konserwatywnego odłamu katolicyzmu arcybiskup Carlo Mario Vigano nie od dziś krytykuje papieża Franciszka i wzywa go do złożenia dymisji. Teraz Dykasteria Nauki Wiary chce mu przekazać dokument o stawianych mu zarzutach i dowodach „przestępstwa schizmy”. Tymczasem duchowny nic sobie z tego nie robi i nie zamierza się pokajać, może więc naprawdę dojść do rozłamu w Kościele. Cytowany przez Agencję Ansa nazywa wysuwane wobec siebie zarzuty "zaszczytem". "Żaden katolik, godny tego imienia nie może być w jedności Kościołem Bergoglio" - mówi hierarcha.

Sonda Jak oceniasz instytucję Kościoła? Zdecydowanie pozytywnie Zdecydowanie negatywnie Raczej pozytywnie Raczej negatywnie

Viganò, l'arcivescovo finisce a processo in Vaticano per scisma: le critiche a Papa Francesco. Parolin: «Risponda dei suoi atteggiamenti» https://t.co/Wys5kX9dZH— Gazzettino (@Gazzettino) June 20, 2024

Te słowa przeszły do historii. Pamiętasz kto je powiedział? Pytanie 1 z 10 Kto to powiedział: "Nie wiem, jaka broń zostanie użyta w trzeciej wojnie światowej, ale czwarta będzie się toczyć na kije i kamienie" Albert Einstein Winston Churchill Józef Stalin Alfred Nobel Dalej