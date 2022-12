Kobieta wdarła się do domu Roberta De Niro! Kradła prezenty spod choinki

Seryjna włamywaczka zakradła się do domu Roberta De Niro. Aktor przyłapał 30-latkę na wykradaniu prezentów spod choinki

Jeden z największych gwiazdorów kina znalazł włamywaczkę we własnym salonie! Do tych szokujących scen doszło w Nowym Jorku. Jak podają teraz amerykańskie media, Robert De Niro (79 l.) w nocy z poniedziałku na wtorek smacznie sobie spał w swoim domu, gdy nagle około trzeciej w nocy przebudziły go jakieś hałasy dobiegające z parteru. Aktor był w domu z 11-letnią córką, więc musiał nieźle się wystraszyć. Włożył szlafrok i zszedł na dół a tam... jakaś obca kobieta stała pod choinką i pakowała do wielkiej torby wszystkie prezenty! Zanim De Niro zdążył ochłonąć i odzyskać mowę, do domu wparowali policjanci. Okazało się, że zauważyli na ulicy znaną sobie doskonale seryjną włamywaczkę i poszli za nią. Kobieta została wyprowadzona w kajdankach. Shaunice Aviles (30 l.), bo tak nazywa się przestępczyni, okazała się postacią o bogatej kartotece. Była aresztowana za włamania już 26 razy. W prasie nie brak teraz głosów pełnych oburzenia na liberalną politykę Nowego Jorku wobec przestępców, którzy są łapani, a potem wypuszczani i czują się bezkarni.

Robert De Niro. Za co dostał Oscara? Ile miał żon? Z kim się teraz spotyka?

Robert De Niro (79 l.) to jeden z najsławniejszych aktorów w dziejach. Zdobył dwa Oscary za role w filmach Ojciec chrzestny II (1974) i Wściekły Byk (1980). Filmy z jego udziałem zarobiły łącznie ponad 2,2 miliarda dolarów. W 20212 roku rozwiódł się z Grace Hightower (66 l.). To jego druga żona, ślub wzięli w 1997 roku, pierwszą żoną była Diahnne Abbott (od 1976 do 1988). Po rozstaniu z drugą żoną De Niro był łączony z instruktorką sztuk walki Tiffany Chen. Jeszcze latem sfotografowano ich razem na wakacjach. Nie wiadomo, czy ten związek przetrwał.

Police caught a serial burglar stealing Christmas presents from inside Robert De Niro’s townhome in Manhattan early Monday morning, according to police sources. Shanice Aviles, 30, was arrested on burglary charges. pic.twitter.com/lzzLy4qpVV— PIX11 News (@PIX11News) December 20, 2022

Robert De Niro leaves his Manhattan townhouse following an early morning burglary there. “You can read about it in the paper,” he quipped. Shanice Aviles, 30, was charged with breaking into De Niro’s Manhattan townhouse and trying to make off with Christmas presents. pic.twitter.com/dzwfEAxGby— H.AVNİ KEMAL (@Hak_3434) December 19, 2022

