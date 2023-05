Koledzy zamknęli 11-latka w stodole! Spłonął żywcem! Koszmarna śmierć pod stolicą

Do tragedii doszło 19 maja. To wówczas podczas zabawy kilku chłopców postanowiło zamknąć w stodole znajomego 11-latka. Według lokalnych mediów, chwilę wcześniej między rówieśnikami doszło do kłótni. Emocje buzowały i były napięte, skoro rówieśnicy ofiary zaryglowali oni drzwi i przybili je gwoździami. Po kilku minutach stodoła zaczęła płonąć. - Przyszedł sąsiad, we dwóch próbowaliśmy wedrzeć się do budynku. Kiedy weszliśmy, było już za późno. Widać, że stodoła paliła się już bardzo długo. Nie byliśmy w stanie go uratować. Ciało było już spalone - relacjonował jeden ze świadków tragedii portalowi iz.ru.

Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że ogień pojawił się najpierw wewnątrz budynku. Tak też twierdziły dzieci, które zamknęły w środku 11-latka. Przekonywały one ratowników, że ogień został podłożony przez 11-latka i twierdziły, że prosiły o pomoc okolicznych mieszkańców. Sprawę badają teraz śledczy. Policjanci na czas prowadzonego śledztwa zabrali znajomym 11-latka telefony komórkowe. Liczą, że znajdą w nich materiały, które wskażą dokładny przebieg tej tragicznej śmierci.

Tymczasem na miejscu zdarzenia, poruszeni nim mieszkańcy stawiają znicze i kwiaty...

Sonda Czy byłeś kiedyś świadkiem pożaru? Tak Nie