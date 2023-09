Padły strzały! Dwie osoby zginęły, jedna jest ranna. "Sprawca uciekł samochodem"

Francja. Dwie osoby zginęły, jedna została ranna w strzelaninie w Marsylii

Do strzelaniny doszło w czwartek, 28 września około godziny 20 na północy Marsylii. Spalony samochód został później odnaleziony w pobliżu miejsca zdarzenia, jednak na razie nie udało się policji ustalić na pewno, czy to nim uciekł napastnik. Jak pisze AFP, nie jest też jasne, czy czwartkowa strzelanina związana była z wojnami gangów, ale to właśnie one są przyczyną większości podobnych incydentów w drugim, co do wielkości, mieście Francji.

To kolejny koszmar, pierwszy z nich rozegrał się pod koniec sierpnia na południu Francji w mieście Nimes. To wtedy zginął 10-letni chłopak, który był przypadkową ofiarą strzelaniny w robotniczej dzielnicy Pissevin.

- To olbrzymia tragedia, która nie pozostanie bez kary. Policja aresztowała już kilku handlarzy (narkotyków) w ostatnich tygodniach i wzmocni swoją obecność - napisał wtedy w mediach społecznościowych minister spraw wewnętrznych Francji Gerald Darmanin.