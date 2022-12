Kolejna tajemnicza śmierć rosyjskiego oligarchy! 50-latek spadł ze schodów we Francji

Nie żyje kolejny rosyjski oligarcha. Dmitrij Zelenow poczuł się źle na kolacji z przyjaciółmi we Francji i spadł ze schodów

Pomór rosyjskich oligarchów i ważnych dyrektorów koncernów trwa. Zaczęło się na krótko po wybuchu wojny na Ukrainie. Oligarchowie, którzy mieszkali za granicą lub tam wyjeżdżali, wieszali się w garażach lub chwytali za siekierę i mordowali bliskich, a potem odbierali sobie życie. Wciąż nie brak tego typu dramatycznych doniesień. Tym razem w tajemniczych okolicznościach zmarł oligarcha z branży nieruchomości. Dmitrij Zelenow (+50 l.) poczuł się źle podczas kolacji z przyjaciółmi w Antibes na francuskiej Riwierze i wkrótce po tym spadł ze schodów. Zgon stwierdzono następnego dnia w szpitalu. Ostatnio zmarł także szef korporacji zajmującej się złożami na Arktyce - Ivan Pechorin wypadł za burtę łodzi. Poprzedni dyrektor tej instytucji też niedawno zmarł, przynajmniej oficjalnie z powodu udaru. Z kolei Ravil Maganow (+67 l.), potentat paliwowy z Łukoil, jesienią wypadł za to ze szpitalnego okna. A wszystko to jest wierzchołkiem góry lodowej, bo zgonów było o wiele więcej. Wygląda na to, że bycie oligarchą zrobiło się bardzo niebezpieczne. Dlaczego? Nie brak domysłów na ten temat. Niektórzy mówią wprost, że ich zdaniem to nie były wypadki ani samobójstwa.

"To wygląda dla mnie jak morderstwa Kremla". Szwedzki ekspert tak mówił w maju o zagadkowych zgonach oligarchów

Anders Aslund, szwedzki ekonomista i doradca rządowy ds. krajów byłego ZSRR jeszcze w maju komentował trwającą już wówczas serię zgonów oligarchów. Uważał, że sprawa może mieć przerażające drugie dno i wskazywał na powiązania wielu zmarłych z Gazpromem oraz na fakt, iż chociażby Siergiej Protosenia, zmarły wiosną w Hiszpanii, nie był objęty sankcjami. "Trwa sprzątanie i trudno wychwycić osobę, która to robi. Ale to wygląda dla mnie jak morderstwa Kremla" - mówił autor "Russia's Crony Capitalism" w rozmowie z "New York Post". Jak dodawał Szwed, jego zdaniem FSB jeszcze w 2021 roku przygotowało listę osób, które wiedzą za dużo i agenci przynieśli ją Putinowi, a on zaaprobował likwidację wszystkich znajdujących się na niej osób nawet na nią nie spoglądając.

Russian tycoon, former owner of biggest developer group Don-Stroi, Dmitriy Zelenov has died in France, after falling from the stairs https://t.co/3S7L9NmIWl via @bazabazon #Russia pic.twitter.com/ThQVgSCcoF— Liveuamap (@Liveuamap) December 17, 2022

