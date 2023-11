Kolejne kraje Europy na celowniku Putina? Prezydent Ukrainy oskarża Rosję

Czym to się skończy?

Co tam się działo?!

Putin bierze na celownik kolejne państwa? Według Wołodymyra Zełenskiego zagrożone są Bałkany i Mołdawia, a teraz Rosja stoi za konfliktem na Bliskim Wschodzie

Rosja chce wywoływać kryzysy w kolejnych państwach i nie poprzestanie na Ukrainie - ostrzega prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wymienia nie tylko kraje Bliskiego Wschodu, ale i Europy. Najpierw wypowiedział się na temat rosyjskiego wątku, który jego zdaniem z pewnością występuje w kwestii wojny na Bliskim Wschodzie, bo Putin chce przy pomocy podsycania tego konfliktu odwrócić uwagę świata od wojny na Ukrainie. "Dziś wszyscy mówią o kryzysie na Bliskim Wschodzie. Ale, tak jak już otwarcie mówiłem, to nie jest wczorajszy problem. Ani nie przedwczorajszy. Wszyscy wiedzą o tym stałym konflikcie i stałej wojnie, ale nikt nie chce tego kończyć. Bo jest to wygodne - w danej chwili po prostu znów (można) uruchomić ten mechanizm. To wybuch Bliskiego Wschodu, za tym stoi Rosja, jesteśmy tego pewni, ze swoim sojusznikiem Iranem" - powiedział Zełenski, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

"Rosja ma długi plan. Bliski Wschód, będą Bałkany, przynajmniej jeśli kraje świata teraz nie zrobią niczego, to znowu będzie taki wybuch"

To nie wszystko. Według prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Putin zamierza siać zamęt również w karach europejskich. Wymienił Mołdawię oraz kraje bałkańskie. "Proszę zwrócić uwagę na Bałkany. Proszę uwierzyć, że otrzymujemy informację: Rosja ma długi plan. Bliski Wschód, będą Bałkany, przynajmniej jeśli kraje świata teraz nie zrobią niczego, to znowu będzie taki wybuch" - mówił ukraiński przywódca. Z kolei w Mołdawii Rosja chce wmawiać światu, "że były jakieś nieprawidłowości podczas wyborów", by zmienić władze w Kiszyniowie na mniej proeuropejskie.

Very interesting comment by Zelensky: Pay attention to the Balkans. Believe me, we get the information. Russia has a long plan: middle East, the second distraction will be the Balkans. 1/2 pic.twitter.com/bZIEBU3s8S— Giorgi Revishvili (@revishvilig) November 16, 2023

