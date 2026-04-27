Kolejny zamach na Trumpa! Przypadek? "Jego notowania lecą w dół, zwietrzył szansę"

W Waszyngtonie doszło do zamachu na prezydenta Trumpa podczas uroczystej gali.

Agenci Secret Service natychmiast ewakuowali prezydenta i innych ważnych urzędników, a sprawca został zatrzymany.

Trump, którego notowania są obecnie niskie, może próbować wykorzystać to wydarzenie do odbudowania swojego wizerunku.

Czy to zdarzenie pomoże Trumpowi odzyskać poparcie Amerykanów?

Gala była transmitowana na żywo, stąd w sieci krąży mnóstwo zdjęć i nagrań z chwili, gdy dało się usłyszeć pierwsze strzały. Secret Service zareagowało natychmiast. Agencji błyskawicznie zaczęli wyprowadzać z sali Donalda Trumpa. Ewakuowano też pierwszą damę Melanię Trump i wiceprezydenta J.D. Vance'a oraz innych członków gabinetu. Oprócz członków gabinetu, np. sekretarza stanu Marca Rubio i szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha, na sali było kilkuset dziennikarzy i polityków. Goście wydarzenia ukrywali się pod stołami na sali balowej - opisuje PAP.

Zamach na Trumpa. Agenci rzucili się na pomoc

Sprawcę zatrzymano, a kilka godzin po zdarzeniu Donald Trump zabrał głos podczas konferencji prasowej. Powiedział między innymi, że napastnik był uzbrojony w wiele sztuk broni. Policja podała, że 31-letni mężczyzna miał przy sobie strzelbę, pistolet i noże; najpewniej działał w pojedynkę. Trafił do szpitala na badania. "Ze wstępnych ustaleń wynika, że podejrzany był gościem hotelu, w którym zorganizowano doroczną kolację". Światowi przywódcy stanowczo potępili sobotni atak, polityczni komentatorzy z kolei od razu stwierdzili, że dla Trumpa, którego notowania w ostatnim czasie są fatalne, to szansa na zbicie politycznego kapitału.

Trump ma fatalne notowania. Znów powie, że jest "niezniszczalny"?

"Instynkt Trumpa jest niezniszczalny. Dopiero co uniknął prawdopodobnie zamachu, a już błyskawicznie przełożył zwrotnicę. Zwietrzył szansę na wyjście z dołka sondażowego" – pisze w poniedziałek Christoph von Marschall z "Der Tagesspiegel". Dodaje, że Trump chce wykorzystać sytuację do odwrócenia niekorzystnego dla niego trendu. "Wizerunek prezydenta znajduje się od miesięcy w upadku. Wielu Amerykanów wścieka się na rosnące ceny, karne cła, wojnę z Iranem. Negatywne opinie o Trumpie osiągnęły rekordowy poziom, szczególnie krytykowana jest jego polityka gospodarcza. Trump uzna zajście w Waszyngtonie za kolejny z dowód na swoją niezniszczalność i będzie chciał wyciągnąć z tej sytuacji polityczne korzyści" - zauważa. Wyraża jednak przekonanie, że mu się to nie uda. "Wściekłość z powodu wzrostu cen i wojny z Iranem wkrótce znów zdominuje nastroje w Ameryce".

