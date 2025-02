Kościół zawalił się ludziom na głowy! Turystka zginęła na oczach ukochanego

Zabytkowy kościół zawalił się na grupę turystów w Brazylii. Sufit zabił jedną osobę, ranił sześć innych

Kościół zawalił się na głowy ludziom! Do wielkiej katastrofy budowlanej doszło w Brazylii, w mieście Salvador. Znajduje się tam piękny, zabytkowy kościół św. Franciszka z XVIII wieku, słynący zwłaszcza z bogato zdobionego, złocistego sufitu. Niestety, stan budowli od jakiegoś czasu pozostawiał sporo do życzenia, jednak nikt nie przypuszczał, jak bardzo jest źle. A może nikomu nie chciało się nic z tym zrobić? W końcu doszło do tragedii. 5 lutego do kościoła weszła grupa turystów z przewodnikiem. "Kiedy byliśmy już przy drzwiach, aby wyjść, w kościele nagle utworzyła się ogromna dziura. Drewno zaczęło się walić i opadać" - opowiadał lokalnym mediom przewodnik, Meirelúcia Oliveira, cytowany teraz przez "Mirror". Ludzie wyważyli boczne drzwi i uciekli. Niestety nie wszyscy. Jedna turystka, 26-letnia Giulia Panchoni Righetto z Brazylii, zginęła na miejscu na oczach ukochanego, sześć osób zostało rannych.

Trzy dni przed katastrofą jeden z zakonników powiadomił urzędników o dziwnym wybrzuszeniu sufitu

"Cała centralna część kościoła zawaliła się. Być może część konstrukcji dachu zawaliła się, a pod ciężarem górnej części drewniana konstrukcja runęła" - dodaje Sósthenes Macedo z Obrony Cywilnej. Dlaczego nikt w porę temu nie zapobiegł? Wstępne dochodzenie wykazało, że zaledwie trzy dni przed katastrofą budowlaną jeden z zakonników powiadomił Narodowy Instytut Dziedzictwa Historycznego i Artystycznego (IPHAN) o dziwnym wybrzuszeniu sufitu. Eksperci mieli dokonać oględzin w dniu wypadku. Niestety, nie zdążyli. Teraz śledztwo ma wyjaśnić, kto zawinił, a w lokalnych mediach historycy obwiniają za katastrofę urzędników zajmujących się nadzorem nad zabytkami.

Autor:

Sonda Byłeś kiedyś w Ameryce? Tak, północnej Tak, południowej Jednej i drugiej Nie

😢 A paulista Giulia Panchoni Righetto, 26, morreu no desabamento do teto da Igreja de São Francisco, conhecida como “Igreja de Ouro”, em Salvador (BA). Outras cinco pessoas ficaram feridasA Igreja do Ouro é considerada uma das Sete Maravilhas de Origem Portuguesa. pic.twitter.com/se4DWQbpP8— Eliana Lima (@elianalima) February 6, 2025

QUIZ. Test geograficzny. Słynne atrakcje turystyczne! Nie dasz plamy? Pytanie 1 z 10 Na początek coś prostego. Gdzie znajduje się Statua Wolności? We Francji W USA W Kanadzie Następne pytanie