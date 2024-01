i Autor: shutterstock(2)

Co się tam stało?!

Koszmar na plebanii. Ksiądz w kałuży krwi, znaleźli go z odciętym przyrodzeniem!

Ta sprawa mrozi krew w żyłach. W listopadzie ksiądz z jednej z plebanii w Czeskich Budziejowicach był umówiony na spotkanie z wójtem. Nie pojawił się, więc zaniepokojony wójt wysłał do niego służby. Ratownicy medyczni znaleźli księdza leżącego na podłodze w kałuży krwi z... częściowo odciętym penisem. Natychmiast zabrali go do szpitala. Teraz już wiadomo, co się wydarzyło. Groza!