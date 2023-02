W kategorii "najgorszy ślub na świecie" to wydarzenie ma szansę uplasować się naprawdę wysoko. Opowiedziała o nim, w formie anegdoty, brytyjska konsultantka ślubna Georgie Mitchell, która niedawno była gościem podcastu "Unfiltered Bride". Specjalistka od ślubów twierdzi, że jedna z jej klientek prawie odwołała ślub po tym, jak odkryła, że ​​jej narzeczony jest karmiony piersią przez matkę.

Panna młoda niemal uciekła sprzed ołtarza. Powód jest wstrząsający

"Panna młoda, nazwijmy ją Jenny, po tym, jak zrobiono jej makijaż i fryzurę, stwierdziła, że musi iść do toalety. Gdy weszła do łazienki zobaczyła przyszłego męża przyklejonego do biustu innej kobiety" - relacjonowała, a cytuje ją "Daily Mail". Kobieta podobno początkowo myślała, że ukochany jest po prostu niewierny, po chwili jednak zorientowała się, że kobieta, do której nagich piersi "przytula" się przyszły mąż, to jego matka, która właśnie karmi go piersią.

Matka karmiła piersią dorosłego mężczyznę? "To nowy poziom bycia maminsynkiem"

Ślubna organizatorka razem z prowadzącą podcast zastanawiały się, jak to możliwe, by matka dorosłego mężczyzny wciąż produkowała mleko. "To, co się wydarzyło, jest chyba o wiele gorsze niż, gdyby rzeczywiście ją zdradzał. Straszne" - stwierdziła gospodyni programu. Słuchacze podcastu nie kryli szoku. "Zbieram szczękę z podłogi", "Na jej miejscu byłabym najszybciej uciekającą panną młodą w historii", "To całkiem nowy poziom bycia maminsynkiem". Do ślubu chyba jednak ostatecznie doszło.

Horrified bride finds groom being BREASTFED by his mother https://t.co/yIdNC77x7j— Daily Mail Online (@MailOnline) February 23, 2023

