Król Karol III narzeka w karecie! Wiadomo, co szepnął do Camilli

Król Karol III wynudził się jak mops na własnej koronacji! Wyszło na jaw, co szeptał do Camilli

Koronacja króla Karola III miała miejsce już ponad tydzień temu, w sobotę 6 maja. Uroczystość przyciągnęła uwagę całego świata i nadal nie milkną komentarze na temat tego, jak zaprezentowała się brytyjska monarchia w nowej wersji. Wielu jest zaciekawionych, co tak naprawdę myśleli podczas koronacji członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej. Jak zawsze w takich sytuacjach media zapraszają ekspertów do spraw czytania z ruchu warg, tak by ujawnili, co dokładnie szeptali między sobą królowie i książęta. Tym sposobem już wiadomo, co w tajemnicy szeptał król Karol do królowej Camilli! Już wcześniej pisaliśmy o tym, że według eksperta cytowanego przez Sky News monarchę zirytowała pewna drobna wpadka. Mianowicie kareta z królem i królową Camillą dotarła pod drzwi świątyni o pięć minut za wcześnie. W rezultacie królewska para musiała czekać zamknięta w karocy. To właśnie wtedy król Karol III zirytował się!

Król zirytował się czekaniem w karecie. Zaczął marudzić, myślał że nikt nie usłyszy

W tym niezręcznym momencie władca zmuszony do czekania w karecie zdenerwował się. Powiedział do Camilli coś, co było przeznaczone tylko dla jej uszu, jednak tajemniczy ekspert czytający z ruchu warg ujawnił wszystko światu. Otóż według Sky News Karol III miał powiedzieć: "Nigdy nie możemy być na czas. Tak, ja... To jest niewłaściwe. Zawsze coś!". To nie wszystko! Potem król Karol dodał jeszcze: "To jest nudne". Najwyraźniej nieszczęsny Karol wynudził się jak mops na własnej koronacji!

Sonda Czy Karol będzie dobrym królem? Tak Nie

"We can never be on time": The King was caught on camera grumbling to Queen Camilla, telling her "this is boring", as he waited to enter Westminster Abbey for his own coronation https://t.co/cxLzvPuDgV— Sky News (@SkyNews) May 7, 2023

Jesteś jak księżna Kate czy jak Meghan Markle? Ten quiz odsłoni prawdę! Pytanie 1 z 10 Introwertyczka czy ekstrawertyczka? Introwertyczka, nie jestem zbyt wylewna Ekstrawertyczka, co w sercu to na widelcu Dalej