Król Karol III straci państwo?! Nagłe oświadczenie premiera

Emerytka zostawiła na grobie rodziców Putina prośbę, by zabrali go do siebie. Została skazana

Kolejny kraj Wspólnoty Narodów chce przeciąć więzy z brytyjską rodziną królewską. Saint Kitts i Nevis ma już dość króla Karola III

Król Karol III włada teraz nie tylko Wielką Brytanią, ale także szeregiem innych państw, które pozostają z nią w unii personalnej. To tak zwane królestwo wspólnotowe, po angielsku Commonwealth, pozostałość po czasach kolonializmu, dziś oczywiście działająca już na zupełnie innych zasadach. Niedawno z tego grona wypisał się Barbados, a ostatnio coraz głośniej słychać różne buntownicze głosy z innych krajów Wspólnoty. Najpierw podano wyniki sondażu wykonanego w Kanadzie, z którego wynika, że 60 proc. obywateli nie uznaje Karola za swojego władcę, a teraz w następnym państwie zaczyna się poważna krytyka monarchii. Chodzi o karaibski kraj Saint Kitts i Nevis, monarchię konstytucyjną, której głową jest formalnie Karol III, ale rządzi faktycznie premier. Właśnie ów premier, dr Terrance Drew stwierdził ostatnio, że jego państwo "nie jest całkowicie wolne" i że pora zacząć publiczną debatę o zerwaniu więzów z monarchią.

Kanadyjczycy nie chcą Karola III i Camilli. Ona jest jeszcze mniej popularna od niego

Oto wyniki sondażu na temat monarchii konstytucyjnej przeprowadzonego tuż przed koronacją w Kanadzie. Aż 52 proc. respondentów jest pewnych, że następne pokolenia powinny już żyć w republice, a nie w monarchii, w Quebecu odsetek ten wynosi 66 proc. W tej grupie ankietowanych aż 88 proc. nie miałoby nic przeciwko zmianie zapisów w konstytucji, tak by skończyć z monarchią w kraju. 60 proc. odmawia uznania Karola III za swojego króla. Tylko 28 proc. ma o nim pozytywne zdanie, a 48 proc. deklaruje opinię negatywną. 66 proc. nie chce, by Camilla była królową. Tylko 33 proc. życzy sobie tego, by wszystko zostało po staremu. Czy Kanada pójdzie tą samą drogą, co Barbados? Ta karaibska wyspa w 2021 roku jest już republiką, a nie monarchią. Jeszcze za czasów królowej Elżbiety II parlament zadecydował, że pora zakończyć unię personalną z Wielką Brytanią. Od tamtej pory głową państwa na Barbadosie jest nie brytyjski król, a prezydent, obecnie Sandra Mason, wcześniej gubernator wyspy.

Sonda Czy monarchia w Anglii powinna zostać zlikwidowana? Tak Nie

👍 Prime Minister Dr Terrance Drew of Saint Kitts and Nevis has said his country is “not totally free” as long as King Charles remains Head of State; and that a public consultation will begin to determine if the Caribbean nation should become a republic.The government of… pic.twitter.com/q8DCWEADCT— Australian Republic Movement (@AusRepublic) May 10, 2023

Czy ten władca był królem Polski? Przy 7 pytaniu przetrzesz oczy ze zdumienia! Pytanie 1 z 10 Czy Mieszko I był królem Polski? Tak Nie Dalej