Królowa oskarżona o romans! Były szwagier ujawnia miłosne wyznania

Królowa Hiszpanii Letycja zdradzała króla z kochankiem?! Sensacyjna książka opisuje rzekomy romans monarchini

Zemsta zawiedzionego kochanka?! Wielki pałacowy skandal z królową Letycją w roli głównej wstrząsnął Hiszpanią. Podobnie jak w Wielkiej Brytanii, nadal jest tam monarchia. Życie rodziny królewskiej nie dostarcza mediom aż tyle materiału, co na Wyspach, ale teraz pojawił się skandal, który może przyćmić Meghan Markle, księcia Harry'ego i spółkę. Dawny ukochany, a jednocześnie były szwagier królowej Letycji (51 l.) postanowił zostać bohaterem najnowszej książki „Letizia i ja” autorstwa dziennikarza Jaime’a Penafiela. Jaime Del Burgo (53 l.), biznesmen i syn polityka, twierdzi w tej publikacji, że królowa wyznawała mu miłość i romansowała z nim nie tylko tuż przed poznaniem króla Felipe, ale i po ślubie oraz urodzeniu dwóch córek. W międzyczasie Jaime ożenił się z siostrą Letycji Telmą, ale rozwiódł się z nią po dwóch latach - jak twierdzi, z powodu Letycji. Wszystko miało się zacząć w 2000 roku. Letycja, wówczas prezenterka telewizyjna czytająca wiadomości, poznała Del Burgo. Wybuchła wielka miłość, aż pewnego dnia kobieta bez ogródek powiedziała ukochanemu, który właśnie tego dnia chcial się oświadczyć, że poznała pewnego ważnego dyplomatę. Jak się potem okazało, króla. Kochanek najwyraźniej pogodził się z tym faktem, a nawet pomagał sporządzić intercyzę. Po ślubie miłosnym wyznaniom nie było według Del Burge końca.

Królowa Hiszpanii miała pisać do kochanka: "Odliczam godziny do chwili, kiedy znów się spotkamy. Kocham cię"

Na dzień przed ceremonią Letycja miała go zresztą błagać, by "nigdy jej nie opuszczał". Kochanek pokazał w książce zdjęcie Letycji, która pozowała w łazience w jego kaszmirowym szalu zwanym pashminą: "Mój ukochany. Noszę twoją pashminę. To tak, jakbym czuła cię przy sobie. To mnie chroni. Odliczam godziny do chwili, kiedy znów się spotkamy. Kocham cię. Wynoś się stąd. Twoja" - miał podobno głosić SMS, który towarzyszył zdjęciu. Miłosnych wyznań było więcej. A gdy Del Burge brał ślub z siostrą królowej, monarchini miała podejść do niego i szepnąć mu na ucho: „Znowu będziemy razem”. Jaime Del Burge przekonuje też, że w 2010 roku królowa planowała opuścić męża i już wybierała już razem z kochankiem domy w USA oraz szukała surogatki, która urodzi im dzieci, zaś potem zerwała z nim przez telefon w 2011 roku... Przedstawiciele pałacu dopytywani o komentarz odmówili jego udzielenia.

