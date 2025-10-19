Krwawy wyrok w Iranie! Skazany za szpiegostwo dla Izraela stracony o świcie

Egzekucja za szpiegostwo dla Izraela

W Iranie wykonano wyrok śmierci na mężczyźnie oskarżonym o współpracę z izraelskim wywiadem Mosad – poinformował w niedzielę serwis Mizan, należący do irańskiego wymiaru sprawiedliwości. Egzekucja odbyła się w sobotę rano, a tożsamość skazanego nie została ujawniona – przekazał portal Iran International.

Kazem Musawi, szef sądu w prowincji Kom, ogłosił, że Sąd Najwyższy odrzucił prośbę o ułaskawienie. – Wyrok na szpiegu wykonano po uznaniu go winnym wrogości wobec Boga i szerzenia zepsucia na ziemi – powiedział Musawi. Według jego relacji, mężczyzna miał rozpocząć współpracę z Mosadem w październiku 2023 roku, a cztery miesiące później został zatrzymany po przesłaniu tajnych informacji „kanałami internetowymi”.

To druga egzekucja za szpiegostwo w Iranie w ciągu niecałego miesiąca. Władze w Teheranie w ostatnich tygodniach ostro zaostrzyły prawo wobec osób oskarżonych o współpracę z obcymi państwami.

Iran mówi o wojnie z USA. Nazywa Amerykę "zbójeckim reżimem"

Nowe, drakońskie prawo

W czwartek weszła w życie „ustawa o zaostrzeniu kar za szpiegostwo i współpracę z reżimem syjonistycznym i wrogimi państwami”.

Prawnicy ostrzegają, że przepisy mogą prowadzić do wydawania wyroków śmierci nawet za dystrybucję sprzętu do internetu satelitarnego, jeśli władze uznają, że działanie takie ma charakter wrogi wobec państwa.

Sprawy o szpiegostwo będą teraz rozpatrywane przez specjalne wydziały sądów rewolucyjnych, z pominięciem standardowych procedur.

ONZ bije na alarm: „Egzekucje na skalę przemysłową”

Eksperci ONZ ds. praw człowieka alarmują, że Iran w 2025 roku wykonuje kary śmierci na masową skalę. Na dwa tygodnie przed wejściem w życie nowej ustawy ONZ ujawniła, że od początku roku w Iranie stracono już ponad 1000 osób.

– Iran wydaje się przeprowadzać egzekucje na skalę przemysłową, co narusza wszelkie przyjęte standardy ochrony praw człowieka – napisano w raporcie.