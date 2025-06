"Krytyczne budynki" związane z bronią nuklearną uszkodzone. Komunikat w sprawie skażenia

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej: Izrael uszkodził cztery „krytyczne budynki” w ośrodku jądrowym w Isfahanie. Co z promieniowaniem?

Izrael i Iran od 13 czerwca ostrzeliwują się nawzajem, a Benjamin Netanjahu podkreśla, że powodem i celem ataków jest irański program nuklearny. Z tego powodu pociski trafiły w kilka miejsc związanych bezpośrednio z pracami Teheranu nad bronią jądrową, w tym zakład wzbogacaniu uranu w mieście Natanz. Czy to wszystko może wywołać groźne dla środowiska i ludzi skażenie? Międzynarodowa Agencji Energii Atomowej ostrzega, że niebezpieczeństwo istnieje, ale według jej szefa Rafaela Grossi jeszcze nie stało się nic, co mogłoby zagrozić postronnym osobom na zewnątrz zaatakowanych obiektów, a i w ich środku w przypadku zastosowania środków ochrony nie można mówić o bardzo poważnej sytuacji. To jednak może się zmienić. Na razie komunikaty o promieniowaniu nie są alarmujące, chociaż Grossi powtarza wezwania do deeskalacji i potępia wszelkie ataki na ośrodki związane z atomem.

"Podobnie jak w Natanz, nie przewiduje się wzrostu promieniowania poza terenem obiektu”

Armia izraelska uszkodziła 13 czerwca cztery „krytyczne budynki” w ośrodku jądrowym w Isfahanie, w tym w zakład przetwarzania uranu, ale „podobnie jak w Natanz, nie przewiduje się wzrostu promieniowania poza terenem obiektu” – poinformowała Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA). "Jednak ze względu na skutki, wewnątrz obiektów w Natanz występuje skażenie radiologiczne i chemiczne. Rodzaj promieniowania obecnego wewnątrz obiektu, głównie cząstki alfa, można opanować za pomocą odpowiednich środków ochrony radiologicznej" - precyzował wczoraj Grossi. MAEA dziś dodała, że nie stwierdzono uszkodzeń w fabryce wzbogacania uranu w Fordo i powstającym reaktorze jądrowym w Chondab.

“Based on info available to the IAEA, no damage seen at site of Fordow Fuel Enrichment Plant nor at Khondab heavy water reactor under construction. No further damage at Natanz since yesterday.” - DG @rafaelmgrossi https://t.co/tvRyPP4KJI— IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) June 14, 2025

