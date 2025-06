i Autor: Leo Correa/AP, Office of the Iranian Supreme Leader/ AP, shutterstock

Wojna na Bliskim Wschodzie

Doszło do skażenia radiologicznego w Iranie. Agencje potwierdzają

Po izraelskich atakach na ośrodki badań nuklearnych w Iranie doszło do skażenia radioaktywnego, ale tylko w środku tych obiektów, nie ma zagrożenia dla postronnych osób na zewnątrz. Potwierdzają to na oficjalnej stronie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA) jej szef Rafael Grossi oraz rzecznik Organizacji Energii Atomowej Iranu, Behrouz Kamalvandi. Co dokładnie się stało?