Ksiądz ostro o jodze i książkach. "Opęta was pięć demonów". Zaleca się rozciągać

Ksiądz Ripperger (59 l.) to znany amerykański duchowny katolicki i egzorcysta z Denver w stanie Colorado. Jest znany ze śmiałych i kontrowersyjnych twierdzeń, Jakiś czas temu gościł na konferencji Call to Holiness, podczas której wziął między innymi udział w sesji Q&A (pytania i odpowiedzi). Ksiądz został zapytany o to, w obliczu jakich zagrożeń stoją w tej chwili młodzi ludzie. Ripperger nie miał zbyt wielu wątpliwości. Wśród najważniejszych wymienił jogę. Dlaczego?

Duchowny radzi - zamiast uprawiać jogę, rozciągaj się

Według niego pozycje w jodze odwzorowują to, jak wyglądają wschodnie bóstwa, a jego zdaniem wszystkie bóstwa pogańskie to demony. "Widziałem ludzi, którzy zostali opętani wskutek uprawiania jogi" - przekonywał. Twierdzi, że nie ma jogi w oderwaniu od wschodnich wierzeń, zatem katolik nie może jej uprawiać bez konsekwencji, nawet jeśli robi to wyłącznie fizycznie. Co zatem wolno katolikom? Amerykański ksiądz zaleca zwyczajne rozciąganie. To powinno jego zdaniem wystarczyć.

Harry Potter to czyste zło?

Ripperger na tym jednak nie poprzestał. Przekonywał także, że opętanie przez nieczyste siły może spotkać również tych, którzy sięgają po książki o Harrym Potterze autorstwa J.K. Rowling. W jego mniemaniu na poziomie moralnym seria o małym czarodzieju jest niebezpieczna i zwyczajnie kiepska. Do zgromadzonych mówił, że zna przypadek kobiety, która pozwoliła czytać swoim dzieciom te książki, a niedługo później została opętana przez pięć demonów. Podobny los może spotkać - zdaniem duchownego - wszystkich tych, którym zdarza się sięgać po marihuanę.