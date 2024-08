Książę Harry może wrócić do rodziny królewskiej?! "Podpowiedź duchownych"

Król Karol III pojedna się z księciem Harrym. "Religijni przywódcy" naciskają na brytyjskiego monarchę

Napięte relacje Meghan Markle i księcia Harry'ego z brytyjską rodziną królewską nieustająco są tematem plotek w amerykańskiej i brytyjskiej prasie. Rz jakiś "królewski ekspert" ogłasza na łamach "The Sun" czy "Daily Mail", że krewni na wieki wieków odcięli się od Harry'ego i Meghan, a raz, że wielkie pojednanie jest tuż-tuż. Jak jest naprawdę? Tego nie wie nikt. Ale teraz przewagę zyskują pogłoski o rychłym powrocie księcia Harry'ego na łono brytyjskiej rodziny królewskiej. Teraz podobno sprawa jest naprawdę poważna. Bo król Karol III konsultował się w kwestii pojednania z synem z... "religijnymi przywódcami", a oni nakazali mu wybaczyć marnotrawnemu Harry'emu. Informator powiedział "DM", że Karol czerpał „strawę duchową” z rozmów z owymi religijnymi i teraz jest bardziej otwarty na ponowne zbliżenie się do Harry’ego. „Wiara zawsze była częścią życia Karola i czymś, co chętnie zgłębiał, ale odkąd został królem, odgrywa ona główną rolę” — powiedział informator. „To poleganie na wierze i cichej kontemplacji stało się dla niego pocieszeniem i pomaga mu radzić sobie z jego rolą, gdy stopniowo przystosowuje się do bycia królem” - dodaje.

Wojna z rodziną królewską toczyła się w mediach. Od Oprah Winfrey do autobiografii

Konflikt Meghan Markle i księcia Harry'ego z resztą brytyjskiej rodziny królewskiej od lat nie schodzi z czołówek portali informacyjnych. Wywiad Meghan Markle i księcia Harry'ego udzielony kilka lat temu sławnej amerykańskiej prezenterce Oprah Winfrey przeszedł od razu do historii. Padło wtedy wiele mocnych słów. Książęca para oskarżyła brytyjską rodzinę królewską o rasizm i utrudnianie Meghan dostępu do pomocy psychologicznej w czasie, gdy była w pierwszej ciąży i zmagała się z myślami samobójczymi z powodu atmosfery w pałacu. Niektóre ich twierdzenia zostały szybko obalone, takie jak te o odebraniu Meghan paszportu i kluczy lub zakazie wychodzenia z pałacu. Relacje Harry'ego z rodziną stały się po tym wywiadzie lodowate. Potem był kilkuodcinkowy program dla Netflixa pokazujący m.in. Meghan parodiującą królewskie dygnięcie i autobiografia Harry'ego "Ten drugi".

