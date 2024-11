Książę Harry samotny! Znów podróż bez Meghan Markle, plotki szaleją!

Meghan Markle i książę Harry znów osobno! On rozbija się po szerokim świecie, ona siedzi w domu

Meghan Markle i książę Harry jeszcze parę lat temu byli nierozłączni! Stali za sobą murem, przynajmniej w programach telewizyjnych i wywiadach, kiedy narzekali na życie w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Ale po publikacji "Spare", autobiografii księcia, coś się zmieniło. Harry i Meghan zaczęli spędzać więcej czasu osobno, a plotki zaczęły głosić, iż miesiąc miodowy już się skończył. Podobno Meghan była zaskoczona intymnymi zwierzeniami, jakie poczynił jej mąż w książce i miała do niego o to żal, do tego doszły zawodowe niepowodzenia. Ostatnio kompletnie ucichło o marce American Riviera Orchard, którą Meghan Markle miała rozkręcać w USA. Nie widać też zapowiadanego programu kulinarnego na Netflixie. A także Harry'ego, który ostatnio jest w nieustających rozjazdach!

Tym razem książę Harry pojechał bez żony do Kanady. Wcześniej był w Afryce

Książę Harry jeszcze we wrześniu pojawił się w Wielkiej Brytanii, a na początku października wylądował w Afryce, gdzie podróżował do RPA i Lesotho. Część wyprawy była owiana tajemnicą. Nie wiadomo, co dokładnie syn króla Karola III porabiał w Afryce, tymczasem Markle siedziała w domu z dziećmi. Na początku listopada w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie Sussexów z okazji akcji przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. Ale na żywo nadal nikt nie był w stanie wypatrzeć ich razem. A potem Harry znów wyjechał! Tym razem promował Invictus Games w Kanadzie, zaś Meghan pozowała w Kalifornii do selfie na imprezie promującym kosmetyki do włosów, w które podobno zainwestowała. Tymczasem Harry podobno bardzo obawia się powrotu Donalda Trumpa do władzy. Perspektywa deportacji z powodu afery narkotykowej stała się realna. Ale może Harry tylko na to czeka? Pozostaje poczekać na rozwój wydarzeń. Oby plotki o kryzysie nie potwierdziły się!

Sonda Czy Meghan Markle i książę Harry niebawem się rozwiodą? Tak Nie Rozwiodą się, ale dopiero za parę lat

Nice to see Prince Harry in Canada doing what he does best: supporting soldiers injured in service pic.twitter.com/GF3swvgQAo— Ed White (@EdWhiteMarkets) November 18, 2024

QUIZ. Zupełnie nowy quiz o brytyjskiej rodzinie królewskiej! Jesteś specem od księżnej Kate, Meghan i króla Karola? Pytanie 1 z 10 Kto w tym roku przestał pojawiać się publicznie i wywołał falę teorii spiskowych? Księżniczka Eugenia Księżna Kate Książę Harry Następne pytanie