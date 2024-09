Książę Harry wraca do Wielkiej Brytanii! Meghan Markle zostaje

Książę Harry chce jak najczęściej bywać w Wielkiej Brytanii! Meghan Markle zostaje w domu w USA. Już pod koniec września książę leci do ojczyzny

Książę Harry niespełna pięć lat temu uciekał w popłochu z Wielkiej Brytanii, a podróż samolotem, który zabierał jego i Meghan Markle za ocean, nazywał "lotem wolności". W USA wielokrotnie zarabiał na opowieściach o tym, jak źle mu było w pałacu, choć wydawały się one mało przekonujące i przesadzone. Teraz chyba zaczyna mu się nudzić w Ameryce. Jak donosi "Daily Mail", powołując się na źródła zbliżone do Meghan Markle i księcia Harry'ego, chce on naprawić więzy z rodziną, zwłaszcza ojcem, królem Karolem III i jak najbardziej regularnie bywać na Wyspach, z których dopiero co uciekał. Chce wrócić do ojczyzny już już pod koniec września! Jak podaje "Daily Mail", uciekinier z brytyjskiej rodziny królewskiej weźmie udział w pewnym prestiżowym wydarzeniu charytatywnym w Londynie, bo o dziwo taki "patronat" pozostał mu z czasów królewskich, a Meghan Markle zostanie w domu w USA. Chodzi o coroczną galę WellChild Awards, organizacji wspierającej chore dzieci. Harry ma nad nią patronat od 16 lat, o dziwo, pozostało to niezmienione po rezygnacji z bycia pracującym członkiem rodziny królewskiej.

Wojna z rodziną królewską toczyła się w mediach. Od Oprah Winfrey do autobiografii

Konflikt Meghan Markle i księcia Harry'ego z resztą brytyjskiej rodziny królewskiej od lat nie schodzi z czołówek portali informacyjnych. Wywiad Meghan Markle i księcia Harry'ego udzielony kilka lat temu sławnej amerykańskiej prezenterce Oprah Winfrey przeszedł od razu do historii. Padło wtedy wiele mocnych słów. Książęca para oskarżyła brytyjską rodzinę królewską o rasizm i utrudnianie Meghan dostępu do pomocy psychologicznej w czasie, gdy była w pierwszej ciąży i zmagała się z myślami samobójczymi z powodu atmosfery w pałacu. Niektóre ich twierdzenia zostały szybko obalone, takie jak te o odebraniu Meghan paszportu i kluczy lub zakazie wychodzenia z pałacu. Relacje Harry'ego z rodziną stały się po tym wywiadzie lodowate. Potem był kilkuodcinkowy program dla Netflixa pokazujący m.in. Meghan parodiującą królewskie dygnięcie i autobiografia Harry'ego "Ten drugi". Lód stał się jeszcze bardziej lodowaty.

