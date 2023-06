Książę Harry wróci do rodziny królewskiej?! Jest jeden warunek

Książę Harry wróci do brytyjskiej rodziny królewskiej? Ekspertka mówi, co musiałoby się stać

Czy książę Harry i Meghan Markle się rozwiodą? Po Hollywood te plotki niosą się już od dawna, a w ostatnich tygodniach znacznie się nasiliły. Jedni twierdzili, że widują Meghan Markle raz po raz imprezującą samotnie, inni, jak lokaj księżnej Diany, ujawniali, iż Harry jest w tym małżeństwie już tylko dla dzieci. Czy Harry zostanie dla nich w USA bez względu na to, jak potoczą się losy jego małżeństwa? Już teraz nie może podobno wytrzymać w domu i ucieka do hotelu, a tak przecież na dłuższą metę nie sposób żyć. W tej sytuacji wielu zaczyna spekulować, czy książę Harry powróci na łono brytyjskiej rodziny królewskiej. To wszystko jest możliwe, ale jest jeden warunek - twierdzi jedna z komentatorek królewskiego życia.

Harry może wrócić do rodziny tylko bez Meghan? "Taki jest warunek"

Jennie Bond, podobno ekspertka do spraw życia brytyjskiej rodziny królewskiej, tak mówi w rozmowie z "OK! Magazine: „Myślę, że Harry, bez Meghan, mógłby liczyć na wybaczenie i byłby powitany z powrotem w rodzinie królewskiej na stałe”. „Myślę, że wciąż jest wystarczająco dużo dobrej woli w stosunku do Harry'ego, no cóż, do starego Harry'ego, którego wszyscy pamiętamy” – dodała. A więc Harry mógłby wrócić do rodziny królewskiej, ale bez Meghan. Jak dodaje Jennie Bond, obecnie jednak taki rozwój wydarzeń nie jest najbardziej prawdopodobny...

Prince Harry ‘would be welcome back into royal family without Meghan’: royal expert https://t.co/VXpDJT1ARb pic.twitter.com/SZK2whSP4d— New York Post (@nypost) June 9, 2023

