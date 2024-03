Księżna Kate i książę William się rozwodzą?! Wszyscy mówią o tajnym znaku na zdjęciu

O co poszło?

Burza wokół nowego zdjęcia księżnej Kate. Jeden szczegół ma wskazywać na nadciągający rozwód z księciem Williamem

Księżna Kate po Bożym Narodzeniu niespodziewanie zniknęła z życia publicznego. Pałac Buckingham poinformował, że 16 stycznia przeszła "operację brzucha" i odbywa rekonwalescencję. Brak jakichkolwiek zdjęć czy wiadomości od Kate niepokoił jednak wielu ludzi. W sieci mnożyły się dziwne teorie spiskowe dotyczące księżnej Kate. Gdy sytuacja zrobiła się naprawdę napięta, 10 marca na oficjalnym Instagramie Kate i Williama pojawiło się zdjęcie, które według podpisu miało zostać zrobione przez księcia już po operacji żony, w 2024 roku. Zdjęcie przedstawia Kate w otoczeniu jej trójki dzieci. Ale ta publikacja nie tylko nie uciszyła teorii spiskowych, ale je podgrzała! Po pierwsze, agencje takie jak AP, Getty czy Reuters wycofały fotografię ze swoich zasobów, stwierdzając wprost, że została ona zmanipulowana. Rzeczywiście, widać dziwne ułożenie rąk, swetra czy spódnicy - wyraźnie ktoś majstrował tutaj w programie graficznym.

Księżna Kate nie ma obrączki na zdjęciu. Nadciąga rozwód i właśnie to jest rozwiązanie zagadki zniknięcia Kate?

Czy zdjęcie jest fotomontażem, a może ktoś tylko przesadził z retuszem? Tego nie wiadomo, ale plotki narastają. W dodatku na słynnym już zdjęciu jest jeszcze jeden szczegół, który rozpala wyobraźnię internautów na całym świecie i brytyjskich dziennikarzy. Niektórzy uważają, że szczegół ten może wskazywać na sensacyjne rozstanie księżnej Kate z księciem Williamem! Otóż księżna Kate nie ma na zdjęciu obrączki ani pierścionka zaręczynowego, choć zawsze je nosiła, zwłaszcza w oficjalnych, ważnych sytuacjach. Czyżby szykował się ogromny skandal w rodzinie królewskiej?!

Jest komentarz księżnej Kate na Instagramie. Pisze, że sama "eksperymentowała z edycją zdjęć"

Sensacyjna sytuacja z wycofywaniem zdjęcia z agencji fotograficznych została bardzo szybko skomentowana przez... samą Kate, również na Instagramie. Pojawiło się tam następujace oświadczenie: „Podobnie jak wielu fotografów-amatorów, od czasu do czasu eksperymentuję z edycją zdjęć. Chciałam przeprosić za zamieszanie, jakie spowodowało rodzinne zdjęcie, które udostępniliśmy wczoraj. Mam nadzieję, że wszyscy obchodzący Dzień Matki spędzili go bardzo miło. C".

i Autor: Prince of Wales/Kensington Palace via AP Księżna Walii, Kate

New photo of #KateMiddleton with her children #princelouis #princegeorge and #PrincessCharlotte . Kate isn’t wearing her wedding/engagement ring. Will there be experts on the morning shows talking about a possible royal divorce like they do for others? #PrinceandPrincessofWales pic.twitter.com/LMUJHqR6NU— Royallyphuckedup (@royallyphucked) March 10, 2024

