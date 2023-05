Księżna Kate ma dość! Tym William doprowadza ją do szału. "Koszmar"

Księżna Kate ma problem z Williamem? Tego nie lubi!

Książę William, najstarszy syn króla Karola III, następca brytyjskiego tronu, od kilkunastu lat jest mężem Kate Middleton. Para cieszy się wśród poddanych sporą sympatią i chętnie dzieli się w mediach społecznościowych wycinkami ze swojego królewskiego życia. Rodzice trójki dzieci przy okazji uroczystości związanych z niedawną koronacją Karola III, opublikowali na You Tube kilka krótkich nagrań, dających nieco wglądu w ich codzienność. Widać było na nich parę przygotowującą się do ceremonii, a Internauci zaczęli się zastanawiać nad tym, jak tak naprawdę może wyglądać życie arystokratów i czy zdarzają się między nimi sprzeczki.

Kate o zachowaniu męża. "To prawdziwy koszmar"

"Mirror" przypomniał, że jakiś czas temu Kate zdradziła, co w zachowaniu męża doprowadza ją do szewskiej pasji. Zrobiła to parę lat temu, gdy wspólnie pojechali odwiedzić nową bazę RAF na Cyprze. Podczas zwiedzania obiektu książę - zerkając na nowiutkie wyposażenie bazy - zażartował, by "trzymać pizzę z dala od sof". To wtedy Kate przyznała, że William ma skłonność do zjadania pizzy i innych dań na wynos nie przy stole, a na kanapie, brudząc wszystko dookoła i zostawiając po sobie okruszki. "To prawdziwy koszmar" - mówiła.

Książę nie kryje swojego uwielbienia do pizzy. Jego żona za to wyznała kiedyś, że gdy zamawia dania na wynos, najczęściej jest to kurczak curry. "Absolutnie i zdecydowanie" - mówiła podczas wywiadu w BBC. Dodała, że jej mąż nie jest fanem tej potrawy, bo nie przepada za ostrym jedzeniem.

