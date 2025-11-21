Księżna Kate padła w objęcia celebrytki! Media ujawniły, co je łączy

Księżna Kate padła w objęcia piosenkarki Jessie J. Ujawniono, co mają ze sobą wspólnego

Księżna Kate jeszcze niedawno nie uchodziła ze szczególnie wylewną osobę, ale wszystko zmieniła jej poważna choroba. Od tamtej pory żona księcia Williama chętniej i częściej okazuje emocje. Tak było też ostatnio w słynnym Royal Albert Hall. Podczas Royal Variety Performance książę William i księżna Kate, którzy też tam przybyli, rozmawiali z artystami. W pewnym momencie Kate stanęła naprzeciw sławnej piosenkarki i jurorki "The Voice" Jessie J. Panie padły sobie w objęcia jak najlepsze przyjaciółki! Co je tak zbliżyło? Niestety, to właśnie walka z rakiem jest dla nich wspólnym przeżyciem i wspólnym tematem. Obie niedawno stoczyły wygrany ból z nowotworem. „Miałam raka piersi. Chciałam cię tylko przytulić. Rak naprawdę stawia życie w innym świetle” – powiedziała Jessie J. W jej przypadku niezbędna była mastektomia, czyli operacja usunięcia piersi. Niebawem czeka ją rekonstrukcja biustu. W przypadku Kate niezbędna była chemioterapia. Obecnie obie panie są zdrowe.

Księżna Kate zniknęła z życia publicznego na jakiś czas. Teraz często wychodzi do ludzi

Księżna Kate niedawno stoczyła wygraną walkę z chorobą. Na przełomie 2023 i 2024 roku zdiagnozowano u niej raka, co spowodowało jej zniknięcie z życia publicznego. Jesienią ogłosiła, że zwyciężyła, a rak został pokonany. Ale to nie oznacza, że życie całkowicie wróciło do normy. Chociaż żona księcia Williama nie opowiada o szczegółach medycznych tego, co jej się przytrafiło, to daje znaki świadczące o tym, że bynajmniej jej codzienność nie jest taka, jak dawniej. Nadal przecież nie bywa na wielkich balach, niedawno opuściła nawet wyścigi w Ascot. Wielu martwiło się jej nowym zniknięciem. Ale księżna Kate na szczęście znów pojawia się publicznie, wywołując wielką ulgę u wielu Brytyjczyków, zmartwionych jej wcześniejszą nieobecnością.

Princess of Wales and Jessie J share hug following Royal Variety performance https://t.co/7ZxJzJ6MX2 pic.twitter.com/oHr7UYU3uK— Standard News (@standardnews) November 20, 2025

