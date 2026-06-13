Księżna Kate pokazała się na balkonie z dziećmi! George prawie ją przerósł!

Książę George zaskoczył wzrostem na Trooping the Colour. 12-latek jest już niemal tak wysoki jak księżna Kate

Tegoroczne obchody Trooping the Colour w Wielkiej Brytanii jak zwykle przyniosły nie tylko tradycyjną paradę wojskową i pokaz lotniczy nad Londynem. W centrum zainteresowania znalazła się rodzina królewska stojąca tradycyjnie na słynnym balkonie Pałacu Buckingham. Uwaga świata skupiła się nie tyle na paradzie, co na księżnej Kate z rodziną. Przyszła królowa pokazała się światu w towarzystwie księcia Williama i trójki dzieci, które rosną jak na drożdżach. Zwłaszcza książę George, który już niemal przerósł matkę, będącą przecież osobą wysokiego wzrostu. 12-letni syn księcia Williama i księżnej Kate wyraźnie wyrósł od czasu ubiegłorocznych uroczystości. Księżna Kate ma około 175 centymetrów wzrostu, a książę William należy do najwyższych członków rodziny królewskiej i mierzy około 190 centymetrów. Wielu komentatorów uważa, że George odziedziczył wzrost po rodzicach i w najbliższych latach może szybko ich dogonić.

Obok George'a było młodsze rodzeństwo – 11-letnia księżniczka Charlotte i 8-letni książę Louis

Najstarszy syn pary książęcej prezentował się podczas uroczystości bardzo dojrzale. Ubrany był w elegancki granatowy garnitur i krawat dopasowany kolorystycznie do stroju mamy. Przez cały czas spokojnie pozdrawiał tłumy zgromadzone przed Pałacem Buckingham i uczestniczył we wszystkich punktach programu. Obok niego pojawiło się także młodsze rodzeństwo – 11-letnia księżniczka Charlotte i 8-letni książę Louis. To właśnie Louis tradycyjnie przyciągał uwagę strojeniem min.

Trooping the Colour to oficjalne obchody urodzin panującego monarchy, obecnie króla Karola III. To jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu brytyjskiej monarchii. Co roku tysiące osób gromadzą się w centrum Londynu, aby zobaczyć paradę wojskową, członków rodziny królewskiej i tradycyjny przelot samolotów Królewskich Sił Powietrznych nad Pałacem Buckingham. Choć król Karol III urodził się w listopadzie, oficjalne obchody jego urodzin odbywają się w czerwcu. Powód jest prosty – lepsza pogoda zwiększa szanse na przeprowadzenie wielkiej parady wojskowej.

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Prince George struggled to hold back a sneeze while watching the annual Trooping the Colour flypast.🔗: https://t.co/j1m4vTJDal pic.twitter.com/DQudLApM5o— The Telegraph (@Telegraph) June 13, 2026

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