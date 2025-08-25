Księżna Kate została blondynką! Nie uwierzysz, gdy ją zobaczysz

Księżna Kate rozjaśniła włosy. Pokazała się w samochodzie jako blondynka

Księżna Kate jest jedną z najbardziej lubianych postaci w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Jej eleganckie stroje i nienaganna fryzura są często stawiane za wzór, a sukienki, które zakłada, wyprzedają się na pniu. Teraz znów jest głośno o księżnej Kate i jej wyglądzie, bo miała miejsce niemała metamorfoza! Żona księcia Williama zaskoczyła wszystkich, pokazując się publicznie z nowym kolorem włosów. Kate została blondynką! Jej włosy mają ewidentnie jaśniejszy kolor, przynajmniej tak wyglądały, kiedy przyszła królowa Brytyjczyków jechała na miejscu pasażera na niedzielną mszę w Balmoral. Kate sprawiała wrażenie zmęczonej, ale jak zwykle wyglądała elegancko. Dobrze jej w blondzie? Komentarze są rozmaite. Pod artykułami jedni piszą, że jako szatynka Kate miała więcej klasy, innym nowy look się podoba. "Księżna Walii jest piękna jako brunetka lub miodowa blondynka" - pisze jedna z komentujących osób. Jeszcze inni zastanawiają się, czy aby to wszystko nie jest tylko pewnym złudzeniem optycznym. "To słońce wpadające przez okno sprawia, że ​​włosy wyglądają na o wiele jaśniejsze niż są w rzeczywistości. Spójrz na lewą stronę jej głowy, żeby zobaczyć prawdziwy kolor" - zauważa następna osoba. Co o tym myślisz? Zobacz i oceń sam!

Księżna Kate zniknęła na pół roku, wywołując falę plotek. Rodzina królewska podała, że żona księcia Williama walczy chorobą

Księżna Kate od Bożego Narodzenia 2023 roku przez pół roku nie pokazywała się publicznie. W międzyczasie podano, że przeszła "operację brzucha". W marcu Kate ogłosiła w oświadczeniu wideo, że zdiagnozowano u niej raka. I zniknęła. Plotki szalały! Internauci spekulowali m.in., że Kate rozstała się z Williamem, że nie żyje, jest w śpiączce, siedzi w bunkrze przeciwatomowym, wyjechała do USA... Sytuacji nie polepszały rzeczywiście dziwne zdjęcia, które rodzina królewska publikowała w mediach społecznościowych. Czołowe agencje wycofały jedno z nich, mówiąc wprost, że było fotomontażem. Kate pokazano też na filmie kręcony z ukrycia u boku Williama podczas zakupów. To sobowtór, a nie księżna - głosiły wówczas internetowe teorie. Przełom nastąpił 15 czerwca, kiedy niespodziewanie księżna Kate pokazała się publicznie i to razem z całą trójką swoich dzieci. Podczas parady Trooping the Colour wyglądała olśniewająco. Potem widzieliśmy ją jeszcze wiele razy, Kate ogłosiła też, za zakończyła prewencyjną chemioterapię.

