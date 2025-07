O 17:00 rozpocznie się finał kobiecego Wimbledonu. Na korcie zmierzą się Iga Świątek (24 l.) i Amanda Anisimova (23 l.). Polska tenisistka do tej pory szła przez turniej jak burza i w pięknym stylu doszła do ostatniego etapu. Pokonała kolejno Polinę Kudermietową, Caty McNally, Danielle Collins, Clarę Tauson, Ludmiłę Samsonową i Belindę Bencic. Teraz czeka ją ostateczne starcie.

Wimbledon zaliczany jest do Wielkiego Szlema, czyli czterech najważniejszych turniejów tenisowych na świecie. Uznawany jest za nieoficjalne mistrzostwa świata na kortach trawiastych. Na korcie stają naprzeciw siebie największe gwiazdy tenisa, a na trybunach pojawiają się sławy z całego świata. Tradycyjnie podczas finałów w słynnej loży królewskiej zasiadają przedstawiciele brytyjskiej korony. Z Wimbledonem mocno związana jest księżna Kate (43 l.), która od lat wręcza trofea zwycięzcom turnieju.

Małżonka księcia Williama (43 l.) w ubiegłym roku wycofała się z życia publicznego, by w spokoju poddać się leczeniu. Od pewnego czasu powoli wraca do pełnienia królewskich obowiązków. Pojawi się również podczas dzisiejszego finału. Obok niej w loży królewskiej zasiądą m.in. mistrzynie wielkoszlemowe (w tym Marion Bartoli, Conchita Martinez, Martina Navratilova) oraz kilkanaście brytyjskich gwiazd. Polskę będzie reprezentować Jerzy Boczkowski, pełnomocnik polskiego ambasadora.

Po zakończeniu finałowej rywalizacji księżna Kate wręczy tenisistkom trofea. Cała Polska ma nadzieję, że najważniejsze z nich otrzyma Iga Świątek. Młoda tenisistka może liczyć na wsparcie fanów, rodziny oraz swojej ekipy, która towarzyszy jej w Londynie. Menadżerka Świątek, Daria Sulgostowska, w rozmowie z reporterką "Dzień Dobry Wakacje", wyznała, że zarówno tata Igi jak i jej siostra będą oglądać mecz z trybun.

Tata Igi jest już w Londynie. Przyleciała siostra Igi, Agata. Jest też team menadżerski Igi. Będzie też Agnieszka Radwańska kibicowała, no i rzesze polskich kibiców. Już widzimy w Londynie, że biało-czerwono. Doping jest ogromny i - tak jak sama Iga mówi - to ją zawsze dodatkowo motywuje, bo kibice to trzeci zawodnik na korcie - stwierdziła Sulgostowska.