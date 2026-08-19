Księżniczka zdradziła imię trzeciego dziecka. Uhonorowała kilka osób!

Księżniczka Eugenia opublikowała zdjęcie córki. Jej imiona mają ukryte znaczenie

Dwa tygodnie po narodzinach księżniczka Eugenia zdecydowała się pochwalić w sieci pierwszym zdjęciem swojej córeczki. Dziecko otrzymało imiona Adelaide Elizabeth Annina Brooksbank. Jest to już trzecia pociecha w rodzinie Eugenii i Jacka Brooksbanka, którzy wychowują już dwóch chłopców – Ernesta i Augusta.

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„Nazwana na cześć trzech osób, które kochamy i podziwiamy, z przeszłości i teraźniejszości, w tym jej prababci, którą nosimy blisko w naszych sercach”

Imię Elizabeth to wyraźny ukłon w stronę nieżyjącej królowej Elżbiety II, czyli babci księżniczki. Z kolei Adelaide mocno wpisuje się w historię brytyjskiej monarchii, bo takie właśnie imię nosiła żona króla Wilhelma IV, żyjąca w latach 1792-1849. Na jej cześć nazwano chociażby królewską rezydencję Adelaide Cottage znajdującą się w Windsorze. Dodatkowo może to być nawiązanie do Portugalii, gdzie małżeństwo posiada swoją posiadłość – imię to nosiła portugalska arystokratka Maria Adelaide z dynastii Braganza.

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Angielska i portugalska historia w imieniu dziecka

Trzecie imię – Annina – pochodzi od Anniny Pfuel, bliskiej znajomej Eugenii, na której ślubie w Bawarii księżniczka bawiła się w 2024 roku. Imię ma pochodzenie włoskie. W Instagramowym wpisie Eugenia podkreśliła, jak ważne było dla nich połączenie tradycji dwóch bliskich jej państw. Wyjaśniła, że wybrane imiona to element dziedzictwa Portugalii i Anglii – krajów traktowanych przez rodzinę jak dom. Mała Adelaide zajęła 15. pozycję w linii sukcesji do brytyjskiego tronu, choć nie będzie posługiwać się tytułem Jej Królewskiej Wysokości.