Mężczyzna w masce lalki Chucky terroryzuje przechodniów. Pytał kobietę, czy jest gotowa na śmierć

"Laleczka Chucky" grasuje w Filadelfii. Wzbudziła panikę na ulicach

Maska laleczki Chucky, telefon w ręku i zaczepianie przypadkowych osób – tak według policji wyglądał poranek młodego mężczyzny poszukiwanego w Filadelfii. Jak podaje „New York Post”, w ciągu około 15 minut miał zaczepić sześć osób. Najbardziej niebezpieczna sytuacja spotkała kobietę, która wyszła pobiegać. Mężczyzna ruszył za nią i dwukrotnie zapytał: „Jesteś gotowa umrzeć?”. Przerażona biegaczka zaczęła uciekać i podczas ucieczki zraniła się w nogę.

Policja podejrzewa, że poszukiwany ma od 16 do 20 lat. Swoje popisy miał nagrywać telefonem. Krótko po godz. 5.20 pojawił się w Dunkin Donuts. Pracownicy odmówili mu obsługi, bo zachowywał się dziwnie. Potem zaczął podchodzić do kolejnych osób w okolicy.

Policja szuka „Chucky'ego”. Może usłyszeć kilka zarzutów

Jedną z zaczepionych osób była wspomniana biegaczka. Kapitan policji w Filadelfii Jason Smith opowiedział, co widać na nagraniach. „Trzyma telefon komórkowy przed nią i pyta: »Jesteś gotowa umrzeć?«” – powiedział Smith. Mężczyzna miał po chwili powtórzyć groźne pytanie. Kobieta zaczęła krzyczeć i uciekać. Jedna ze świadków próbowała ją ostrzec. Później sama stanęła naprzeciwko zamaskowanego mężczyzny i kopnęła go w klatkę piersiową.

Po zatrzymaniu żartowniś może usłyszeć zarzuty dotyczące m.in. gróźb, nękania, napaści i stworzenia zagrożenia. Funkcjonariusze mówią również o zarzucie związanym z bronią, choć na nagraniach z monitoringu nie widać, żeby mężczyzna miał ją przy sobie.

Kim jest Chucky? Bohater horrorów stał się ikoną

Chucky to mordercza lalka znana z serii horrorów, która rozpoczęła się od filmu „Child's Play” z 1988 roku. W pierwszej części seryjny morderca Charles Lee Ray przed śmiercią przenosi swoją duszę do dziecięcej lalki. Od tej chwili Chucky zaczyna zabijać. Postać szybko zdobyła ogromną popularność. Powstało wiele kolejnych filmów, a później także serial. Ruda lalka z charakterystyczną twarzą stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci z horrorów. Jej podobizna do dziś pojawia się na maskach i kostiumach, szczególnie z okazji Halloween.

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😨 "Chucky" look-alike terrorizes people in Philadelphia, police manhunt underway.Credit: Philadelphia Police Station pic.twitter.com/n1eklOlrhO— TMZ (@TMZ) August 18, 2026

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