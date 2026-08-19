Mężczyzna w masce lalki Chucky terroryzuje przechodniów. Pytał kobietę, czy jest gotowa na śmierć

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-08-19 12:40

Laleczka Chucky sieje strach na ulicach Filadelfii. Policja szuka młodego mężczyzny, który w masce znanej z horrorów zaczepiał przypadkowych przechodniów. W ciągu zaledwie 15 minut miał podejść do sześciu osób. Jedną z nich była kobieta, która rano wyszła pobiegać. Zamaskowany mężczyzna ruszył za nią i dwa razy zapytał: „Jesteś gotowa umrzeć?”.

"Laleczka Chucky" grasuje w Filadelfii. Wzbudziła panikę na ulicach

Maska laleczki Chucky, telefon w ręku i zaczepianie przypadkowych osób – tak według policji wyglądał poranek młodego mężczyzny poszukiwanego w Filadelfii. Jak podaje „New York Post”, w ciągu około 15 minut miał zaczepić sześć osób. Najbardziej niebezpieczna sytuacja spotkała kobietę, która wyszła pobiegać. Mężczyzna ruszył za nią i dwukrotnie zapytał: „Jesteś gotowa umrzeć?”. Przerażona biegaczka zaczęła uciekać i podczas ucieczki zraniła się w nogę.

Policja podejrzewa, że poszukiwany ma od 16 do 20 lat. Swoje popisy miał nagrywać telefonem. Krótko po godz. 5.20 pojawił się w Dunkin Donuts. Pracownicy odmówili mu obsługi, bo zachowywał się dziwnie. Potem zaczął podchodzić do kolejnych osób w okolicy.

Policja szuka „Chucky'ego”. Może usłyszeć kilka zarzutów

Jedną z zaczepionych osób była wspomniana biegaczka. Kapitan policji w Filadelfii Jason Smith opowiedział, co widać na nagraniach. „Trzyma telefon komórkowy przed nią i pyta: »Jesteś gotowa umrzeć?«” – powiedział Smith. Mężczyzna miał po chwili powtórzyć groźne pytanie. Kobieta zaczęła krzyczeć i uciekać. Jedna ze świadków próbowała ją ostrzec. Później sama stanęła naprzeciwko zamaskowanego mężczyzny i kopnęła go w klatkę piersiową.

Po zatrzymaniu żartowniś może usłyszeć zarzuty dotyczące m.in. gróźb, nękania, napaści i stworzenia zagrożenia. Funkcjonariusze mówią również o zarzucie związanym z bronią, choć na nagraniach z monitoringu nie widać, żeby mężczyzna miał ją przy sobie.

Kim jest Chucky? Bohater horrorów stał się ikoną

Chucky to mordercza lalka znana z serii horrorów, która rozpoczęła się od filmu „Child's Play” z 1988 roku. W pierwszej części seryjny morderca Charles Lee Ray przed śmiercią przenosi swoją duszę do dziecięcej lalki. Od tej chwili Chucky zaczyna zabijać. Postać szybko zdobyła ogromną popularność. Powstało wiele kolejnych filmów, a później także serial. Ruda lalka z charakterystyczną twarzą stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci z horrorów. Jej podobizna do dziś pojawia się na maskach i kostiumach, szczególnie z okazji Halloween.

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