Kto był najlepszym kochankiem Madonny? Piosenkarka ujawniła wszystko

Madonna zapytana o najlepszego kochanka. Piosenkarka wskazała Johna F. Kennedy’ego Juniora

Madonna znów odważnie o seksie! Sensacyjne wyznanie piosenkarki miało miejsce podczas nagrania promującego najnowszy album artystki, „Confessions II”. Materiał zrealizowano we współpracy z aplikacją Grindr. Madonna odpowiadała na pytania zaproszonych gości. W trakcie dyskusji projektant mody Raul Lopez zapytał gwiazdę wprost o to, kto był w jej życiu najlepszym kochankiem. Piosenkarka zastrzegła, że w swoim zestawieniu uwzględni tylko tych partnerów, którzy już odeszli. Po chwili wyznała, że to John F. Kennedy Junior – syn prezydenta JFK i Jackie Kennedy. Dziennik „New York Post” przypomina, że drogi Madonny i Kennedy'ego skrzyżowały się pod koniec lat 80. Co ciekawe, on spotykał się wtedy z aktorką Christiną Haag, a gwiazda popu wciąż była żoną Seana Penna.

John F. Kennedy Jr. i klątwa Kennedych. Tragiczna śmierć kochanka Madonny

Syn legendarnego amerykańskiego przywódcy do dziś budzi spore zainteresowanie, a okoliczności jego przedwczesnej śmierci wciąż owiane są tajemnicą. Ten znany dziennikarz i prawnik przez długi czas utrzymywał się na szczycie list popularności w Stanach Zjednoczonych. W 1988 roku magazyn „People” uznał go za najprzystojniejszego mężczyznę globu. Cieszył się ogromnym powodzeniem u kobiet, w tym wielu sław; oprócz Madonny widywano go m.in. u boku Sarah Jessiki Parker. W 1996 roku poślubił Carolyn Jeanne Bessette. Niestety, 16 lipca 1999 roku doszło do tragedii. Niewielki samolot, za którego sterami siedział sam Kennedy, rozbił się w pobliżu wyspy Martha’s Vineyard. Zginął on, jego żona oraz szwagierka. Rodzina leciała na uroczystość weselną i, jak się okazało, zdecydowali się na start pomimo wyraźnych ostrzeżeń przed gęstą mgłą i trudnymi warunkami atmosferycznymi. JFK Junior miał zaledwie 38 lat i dołączył do wielu innych członków rodziny Kennedych, którzy zginęli w dramatycznych okolicznościach.

Madonna calls John F. Kennedy Jr. the “best d**k she’s ever had” among her late exes in a Grindr video. pic.twitter.com/VqfAECakXl— Buzzing Pop (@BuzzingPop) May 29, 2026

