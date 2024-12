Kto by zwyciężył w konflikcie światowym? Szef brytyjskiej armii mówi jasno

Szef brytyjskich sił zbrojnych sir Tony Radakin uważa, że Rosja przegrałaby w konflikcie światowym, a Putin o tym wie

Po tym, jak USA i Wielka Brytania pozwoliły Ukrainie na ataki swoją bronią dalekiego zasięgu na Rosję, groźby ze strony Kremla wobec Zachodu i obawy przed wybuchem wojny światowej zaczęły narastać. Władimir Putin zmienił doktrynę nuklearną, a wcześniej stwierdził, że taka decyzja, jaka zapadła w Waszyngtonie i w Londynie, oznaczałaby stan wojny NATO z Rosją. Rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maria Zacharowa powiedziała nawet, że nowo otwarta baza tarczy antyrakietowej w Redzikowie "została wpisana na listę priorytetowych celów potencjalnego zniszczenia". Jest to amerykańska baza tarczy antyrakietowej sił powietrznych i część europejskiej infrastruktury NATO. Co by się stało, gdyby - nie daj Boże - faktycznie wybuchł światowy konflikt zbrojny? Teraz na ten temat wypowiedział się sir Tony Radakin, szef brytyjskich sił zbrojnych. Admirał nie ma w tej kwestii żadnych wątpliwości. W rozmowie z "Daily Express" wskazał stronę, która jego zdaniem zwyciężyłaby w razie światowego konfliktu zbrojnego.

"Nasza jedność, spójność, gospodarki mogą wytrzymać tę presję. Nie powinniśmy się martwić ani uginać"

Sir Tony Radakin jest przekonany, że Władimir Putin przegrałby wojnę światową, bo zostałby "przytłoczony" sytuacją, która by go przerosła i że już teraz rosyjski dyktator zdaje sobie z tego sprawę. Zdaniem admirała szansa na konflikt choćby Wielkiej Brytanii z Rosją nie jest obecnie duża. Rosja „wie, że odpowiedź będzie przytłaczająca, niezależnie od tego, czy będzie to broń konwencjonalna, czy nuklearna” - zapewnia sir Tony Radakin. "Nasza jedność, spójność, gospodarki mogą wytrzymać tę presję. Nie powinniśmy się martwić ani uginać. Rosyjski tyran Putin wielokrotnie groził użyciem broni jądrowej, jeśli państwa zachodnie uzbroją Ukrainę w rakiety dalekiego zasięgu" - powiedział szef brytyjskich sił zbrojnych. "Te groźby są możliwe do opanowania i odzwierciedlają status Rosji, który coraz bardziej jest statusem pariasa” - dodał.

