Kucharz Putina mocno pojechał po dyktatorze! "Miej stalowe jaja"

Szef Grupy Wagnera zaatakował Putina? Ostra wypowiedź Jewgienija Prigożyna odczytana jako słowa o dyktatorze

Jewgienij Prigożyn zaczynał przed laty jako restaurator, a potem został szefem żołnierzy najemników znanych jako Grupa Wagnera. Zwano go "kucharzem Putina", bo to nie zwyczajna prywatna firma wojskowa, a regularna jednostka powiązana z Kremlem i przez wiele lat wykonująca dla Moskwy zadania wojskowe, których nie dało się wykonać oficjalnie i jawnie. Ostatnio wagnerowcy walczą całkiem otwarcie w wojnie na Ukrainie, ale ich szeregi zostały tam zdziesiątkowane, a mit ich wielkiej siły upadł. Sfrustrowany Prigożyn nie tylko krytykował otwarcie Kreml i skarżył się na braki w amunicji. Wcześniej podśmiewał się z Siergieja Szojgu, a teraz powiedział coś, co odczytano jako buńczuczny atak na samego Władimira Putina.

"Jeśli zaczynasz wojnę, miej charakter, wolę i stalowe jaja"

Oto, co powiedział szef Grupy Wagnera w swoim najnowszym wystąpieniu: "Jeśli zaczynasz wojnę, miej charakter, wolę i stalowe jaja. Tylko wtedy będziesz w stanie coś osiągnąć". Według amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną słowa te odnoszą się do Władimira Putina i konkretnie do wojny na Ukrainie, którą rozpętał. Prigożyn odniósł się nawet do rosyjskiej propagandy. "Prawdziwe dokonania pozwoliłyby uniknąć kłamstw na temat budowy nowych budynków, metra i mostów, aby dobrze wypaść" - mówił szef Grupy Wagnera. Prigożyn uważany jest za cel numer dwa dla ukraińskich służb i jeden z głównych pretendentów do ewentualnej schedy po Putinie.

Sonda Uważasz, że wojna na Ukrainie może trwać latami? TAK NIE NIE MAM ZDANIA

Wagner boss seems to attack Putin head-on in new interview: "If you start a war, please have character, willpower and balls of steel"https://t.co/rl4zsc5Kcs— Meta Jaun News (@MetaJaunNews) May 29, 2023

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Zgłoś się do MENSY przy 13/15! Pytanie 1 z 15 USA kupiły od Rosji Alaskę, od Hiszpanii Florydę, a Luizjanę? Od Kanady Od Francji Od Wielkiej Brytanii Dalej