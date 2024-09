Lady Gaga jest facetem?! Gwiazda przerywa milczenie po szokujących plotkach

Szokujące plotki głoszą, że Lady Gaga jest facetem. Piosenkarka odniosła się do nich w emocjonalnych słowach. Odmówiła jasnej odpowiedzi, ale dała pewien znak

Lady Gaga kilkanaście lat temu była jedną z największych gwiazd muzyki. Ostatnio było o niej bardzo głośno w 2019 roku, kiedy zdobyła statuetkę Oscara za piosenkę "Shallow" do filmu "Narodziny gwiazdy", w którym wystąpiła również jako aktorka. Potem o piosenkarce nieco przycichło, ostatnio jednak plotkowano o tym, że się zaręczyła. Ale to nie te plotki spędzają Lady Gadze sen z powiek. Jak właśnie ujawniła, od dosłownie kilkunastu lat zmaga się z powracającymi pogłoskami, które aż nie mieszczą się jej fanom w głowie! Jak ujawniła gwiazda w najnowszym wywiadzie, plotki głosiły, że tak naprawdę jest... facetem. Długo nie komentowała doniesień, o których regularnie słyszała podczas wywiadów. Teraz wreszcie przerwała milczenie!

„Po jaką cholerę mam tracić czas i wydawać komunikat prasowy o tym, czy mam penisa, czy nie? Moich fanów to nie obchodzi, mnie też nie!”

Lady Gaga odniosła się do plotek w programie "What's Next: The Future with Bill Gates". Jak wyznała piosenkarka, pierwszy raz je usłyszała, gdy miała 20 lat. „Kiedy miałam niewiele ponad 20 lat, krążyła plotka, że jestem mężczyzną” - powiedziała. „Podróżowałam po całym świecie. Podróżowałam w ramach tras koncertowych i promocji moich płyt, a prawie każdy wywiad, w którym uczestniczyłam – w Internecie pojawiały się obrazy, które zostały zmanipulowane – mówili: „Krążą plotki, że jesteś mężczyzną. Co masz do powiedzenia na ten temat?”. Ona odmawiała komentarza. Jak zapewnia, bynajmniej nie dla wzbudzenia sensacji. „Powodem, dla którego nie odpowiedziałam na pytanie, jest to, że nie czułam się ofiarą z powodu tego kłamstwa i pomyślałam: A co, gdyby jakieś dziecko o to oskarżane, co by pomyślało, gdyby taka osoba publiczna jak ja zaczęła się tego wstydzić? Znalazłam się w sytuacji, w której dementowanie plotek nie leżało w najlepszym interesie innych ludzi. Dlatego starałam się prowokować do myślenia i zakłócać porządek w inny sposób" - tłumaczy dość mętnie Gaga. A 2011 roku mówiła o tym tak: „Po jaką cholerę mam tracić czas i wydawać komunikat prasowy o tym, czy mam penisa, czy nie? Moich fanów to nie obchodzi, mnie też nie!”. A więc czy Lady Gaga jest facetem? Wygląda na to, że nie, choć gwiazda teoretycznie deklaruje, że na to pytanie nie odpowie. Użyła jednak sformułowania "tego kłamstwa" w odniesieniu do dziwacznych plotek o swojej płci.

Sonda Lubisz muzykę Lady Gagi? Tak Nie Nie znam jej

Lady Gaga says she never hit back at claim she was a 'man' for heartwarming reason https://t.co/3v32mSBtQ5 pic.twitter.com/6FCIpze47k— Daily Star (@dailystar) September 19, 2024

Lady Gaga - jak dobrze ją znasz? Pytanie 1 z 7 Od czego zaczęła się jej kariera muzyczna? Od pisania piosenek takim artystkom jak Britney Spears czy Fergie. Od albumu The Fame Wzięła udział w show X-Factor Dalej