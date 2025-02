Lekarka o stanie zdrowia papieża. Jest coś, o czym Watykan nie informuje

Trudno uwierzyć, co Trump mówił o Michelle Obamie. "Wygląda męsko, o co w tym chodzi?"

We wtorek, 25 lutego, wieczorem Watykan wydał nowy komunikat dotyczący stanu zdrowia Ojca Świętego, który określono jako krytyczny, ale stabilny. Jak czytamy, 88-latek przeszedł dziś tomografię komputerową, żeby sprawdzić aktualny stan obustronnego zapalenia płuc, z którym zmaga się od wielu dni.

Mimo tych niepokojących wieści Watykan poinformował również, że papież Franciszek przyjął we wtorek komunię św., a w dodatku wrócił do pracy. Efektem tego jest publikacja serii dekretów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, które papież zaakceptował w poniedziałek w czasie odwiedzin watykańskiego sekretarza stanu, kardynała Pietro Parolina, i jego zastępcy, arcybiskupa Edgara Pena Parry. Ojciec Święty zatwierdził m.in. dekret o heroiczności cnót świeckiej zakonnicy Kunegundy Siwiec i o ofierze życia włoskiego karabiniera Salvo D'Acquisto; oddał je w 1943 roku po to, by uratować 22 osoby przed śmiercią z rąk Niemców.

Jest jednak coś, o czym Watykan nie informuje.

Lekarka rzuca nowe światło na stan papieża Franciszka

Pulmonolog doktor Anna Prokop-Staszecka, w rozmowie z "Interią", rzuca nowe światło na stan zdrowia papieża Franciszka. Lekarka mówi wprost, Watykan nie informuje, jaka jest zasadnicza choroba i co jest podłożem stanu papieża. Zdaniem lekarki cytowanej przez portal, to co wiemy, "to wierzchołek góry lodowej".

"Wiemy, że ma małopłytkowość, dostał dwie jednostki krwi, ma spadek odporności, który doprowadził do tego, że zapalenie oskrzeli przekształciło się w obustronne zapalenie płuc. Patrząc na te objawy, obawiam się, że nie dojdzie już do pełnego zdrowia" - mówi w rozmowie z Interią pulmonolog, doktor Anna Prokop-Staszecka.

Nie bez znaczenia jest również wiek papieża, który skończył w grudniu 88 lat. Zdaniem lekarki taki organizm jest mniej plastyczny, a objawy narastają powoli. Niestety również możliwości regeneracyjne, są żadne. Jak zaznacza lekarka, Watykan podał objawy choroby papieża, a nie przyczynę. Podobnie było również w przypadku Jana Pawła II. Wówczas, Watykan również nie przekazywał pełnych informacji o jego stanie zdrowia.