Koszmar na porodówce

Lekarka urwała dziecku głowę podczas porodu! Potem ją "doczepiła" i pokazała niemowlę matce

To nie był poród, to był horror, z najtragiczniejszym finałem. Lekarka, ginekolog położnik oderwała niemowlęciu głowę podczas próby wydobycia go z łona matki. "Zamiast przystąpić do cesarskiego cięcia, lekarka tak mocno manipulowała ciałkiem dziecka, że zmiażdżyła kości jego czaszki, twarzy i szyi". Maleństwo nie żyje. Zdruzgotani niedoszli rodzice pozwali ginekolog. I kilka pielęgniarek, które "tuszowały sprawę".