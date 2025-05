Leon XIV powstrzyma Putina? Wybór imienia może to przepowiadać

Abp Swiatosław Szewczuk: Leon XIV może powstrzymać Putina tak jak Leon I Wielki powstrzymał najazd Hunów i Attylę

Nowy papież rozbudził w wielu nadzieję na zmiany na lepsze. Czy to możliwe, by miał jakikolwiek realny wpływ choćby na wojnę na Ukrainie? Brzmi to naiwnie, ale w historii są przykłady, które mogą świadczyć o istotności dyplomatycznego czy wręcz duchowego wpływu papieży na wojny - podkreśla w rozmowie z "Ukraińską Prawdą" zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, abp Swiatosław Szewczuk. Jego zdaniem nowy papież może jakimś sposobem powstrzymać Putina. Dlaczego? Chodzi o imię, jakie przybrał Leon XIV. Pierwszy papież o tym imieniu zdołał powstrzymać inwazję Hunów na Italię, kiedy ich wódz Attyla już zmierzał na Rzym. "Nie wiemy, co dokładnie powiedział wtedy papież, ale fakt, że Attyla się wycofał, pozostał w pamięci Kościoła jako symbol duchowej siły zdolnej powstrzymać niszczycielskie zagrożenie. To historyczne odniesienie ma szczególne znaczenie dla narodu ukraińskiego. Dlatego nieprzypadkowo wielu Ukraińców spontanicznie nazwało Leona XIV 'papieżem pokoju'" - stwierdził abp Swiatosław Szewczuk.

"Byłoby głęboko symboliczne, gdyby on, podobnie jak Leon I, mógł powstrzymać współczesnego Attylę ze Wschodu"

"Na początku inwazji na pełną skalę, kiedy jeszcze służył w Peru, jasno i jednoznacznie nazwał tę wojnę imperialistyczną agresją przeciwko wolnemu narodowi, który ma prawo bronić swojej ziemi" - przypomniał zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. "Mam nadzieję, że nasz dialog będzie się rozwijał i wpłynie na stanowisko Stolicy Apostolskiej w sprawie wojny. Oczywiście zaprosimy też papieża do odwiedzenia Ukrainy. Byłoby głęboko symboliczne, gdyby on, podobnie jak Leon I, mógł powstrzymać współczesnego Attylę ze Wschodu. W końcu naród ukraiński żyje prawdą, podczas gdy Rosja żyje kłamstwem" - dodał.

W 2022 roku Robert Prevost potępił rosyjską agresję

W 2022 roku w rozmowie z peruwiańskim serwisem informacyjnym Semanario Expresión kardynał Robert Prevost, przyszły papież Leon XIV, potępił wojnę Rosji z Ukrainą, określając ją jako „prawdziwą inwazję, imperialistyczną w swej naturze, w której Rosja dąży do podboju terytorium w celu zdobycia władzy”. To są zupełnie inne słowa niż te, które wypowiadał Franciszek. Prezydent Wołodymyr Zełenski, gratulując nowemu papieżowi wyboru, tak go komentował: „Ukraina głęboko ceni konsekwentne stanowisko Stolicy Apostolskiej w przestrzeganiu prawa międzynarodowego, potępiając militarną agresję Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie i chroniąc prawa niewinnych cywilów”.

Sonda Czy jesteś zadowolony z wyboru kard. Roberta Prevosta z USA na papieża? Tak Nie Nie mam zdania

Cardinal Robert Francis Prevost chose a pontifical name steeped in tradition: Pope Leo XIV. From Pope Leo I's purported exchange with Attila the Hun to Pope Leo IX's role in the Great Schism, the name Leo holds considerable importance within the Church.https://t.co/mEPgKfmt2r pic.twitter.com/GirRp8FVSg— National Geographic (@NatGeo) May 9, 2025