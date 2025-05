Wiadomo, który kraj wkrótce odwiedzi Leon XIV! O innym nie ma mowy

Papież Leon XIV pojedzie w pierwszą podróż zagraniczną. Wybrał Turcję, ma ważny powód

Papież Leon XIV jeszcze na dobre nie zadomowił się w Watykanie, a już myśli o swoich pierwszych podróżach zagranicznych. Podczas spotkania z dziennikarzami zdradził, jaki kraj odwiedzi jako pierwszy. Czy będą to Stany Zjednoczone? Donald Trump mówił przecież, że już nie może się doczekać spotkania z kardynałem Robertem Prevostem. A może Polska? Już wszystko jasne! Papież Leon XIV już pod koniec maja uda się do Turcji. Powiedział o tym, kiedy zadano mu pytanie o to, czy uda się do tego kraju z okazji 1700. rocznicy Soboru Nicejskiego. "Przygotowujemy ją" - odrzekł Ojciec Święty, dopowiadając na pytanie o podróż. Sobór Nicejski został zwołany przez cesarza Konstantyna do Nicei w krainie Bitynii, teraz ta miejscowość nazywa się Iznik. Podróż planował jeszcze papież Franciszek, ale zmarł na miesiąc przed obchodami, w dniu 21 kwietnia. Leon XIV został również spytany o to, czy uda się niebawem do Stanów Zjednoczonych, ale odpowiedział: "Nie sądzę". Na pewno będzie to rozczarowujące dla Donalda Trumpa.

Leon XIV, kardynał Robert Prevost ze Stanów Zjednoczonych został papieżem 8 maja

Kardynał Robert Prevost ze Stanów Zjednoczonych został ogłoszony 267. papieżem 8 maja po godzinie 19. Przyjął imię Leon XIV. To pierwszy amerykański papież w dziejach. Robert Prevost to urodzony w Chicago augustianin, doktor prawa kanonicznego. Od 2023 roku jest prefektem Dykasterii ds. Biskupów i przewodniczącym Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej. Przez wiele lat pracował w Peru, gdzie był m.in. prefektem w zakonnym seminarium w Trujillo. W latach 2001–2013 pełnił funkcję przełożonego generalnego augustianów, był wtedy dwukrotnie w Polsce. Sakrę biskupią przyjął w 2014 roku. 30 stycznia 2023 roku papież Franciszek mianował go prefektem Dykasterii ds. Biskupów i przewodniczącym Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej, wynosząc go jednocześnie do godności arcybiskupa. 9 lipca Robert Prevost został przez papieża Franciszka wyniesiony do godności kardynała diakona, 6 lutego 2025 kardynała biskupa. Od października 2023 roku kardynał Prevost jest członkiem Papieskiej Komisji ds. Państwa Watykańskiego oraz kilku dykasterii, m.in. ds. Ewangelizacji, Nauki Wiary, Kościołów Wschodnich, Duchowieństwa, Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Kultury i Edukacji oraz Tekstów Prawnych. Po wyborze na papieża podkreślał, że będzie kontynuować dzieło papieża Franciszka.

The Holy See Press Office releases Pope Leo XIV's upcoming liturgical celebrations for the month of May, which include the Mass of Inauguration of his Petrine Ministry on Sunday, 18 May, in St. Peter's Square.https://t.co/xuorOgPNoN— Vatican News (@VaticanNews) May 12, 2025

