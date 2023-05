Lew rozszarpał 6-letniego chłopca w zoo! Horror na oczach rodziny. WIDEO

Szok w zoo! Lew chwycił 6-letniego chłopca i rozszarpał go na oczach ludzi. Przerażające wideo

Przerażająca śmierć 6-latka uchwycona na filmie! Do tej niewiarygodnej tragedii doszło w Strefie Gazy. W mieście Khan Younis znajduje się prywatny ogród zoologiczny. Mieszkańcy tego niebezpiecznego regionu chętnie zaglądają do miejsca zwanego Asdaa Park, by się zrelaksować. Niestety, kilka dni temu doszło tam do prawdziwego horroru. Ogród zoologiczny odwiedzał tego dnia 6-letni Hamada Iqtiet z rodziną. W pewnym momencie dziecko znalazło się zbyt blisko klatki z lwem. Jak do tego doszło? Jak podaje policja, dziecko przeskoczyło przez pierwszy płot zabezpieczający i znalazło się tuż obok krat, za którymi znajdował się lew. Tymczasem rodzina Hamady kwestionuje taki przebieg wydarzeń i utrzymuje, że 6-latek nie przeskoczył przez żaden płot i znajdował się w miejscu dostępnym dla zwiedzających.

Ktoś sfilmował, jak lew zabija chłopca w zoo. Śledztwo ma wyjaśnić szokującą śmierć

To wszystko wyjaśni śledztwo. W każdym razie zdezorientowany i wystraszony drapieżnik, widząc człowieka tuż przy swoim wybiegu, zaatakował. Hamada najprawdopodobniej utknął między kratami klatki, a lew dopadł go i zaczął rozszarpywać na oczach przerażonych świadków. Całe zdarzenie zostało sfilmowane telefonem i teraz stanowi dowód w sprawie. Kiedy udało się uwolnić chłopca z lwich łap, niestety już nie żył. Ogród zoologiczny został tymczasowo zamknięty.

Sonda Lubisz odwiedzać ZOO? Tak Nie

This is the horrifying moment a young boy was fatally mauled by a lion after reportedly climbing through the protective fence of a Palestinian zoo.Police confirmed the death of six-year-old Hamada Iqtiet who had been visiting a private zoo in the Gaza strip with his family. pic.twitter.com/G1311s4FFk— MassiVeMaC (@SchengenStory) May 2, 2023

Tragedy in #Gaza: 6 year old was devoured by lion in a zoo in front of visitors. Hamada Nidal from the Gaza Strip died after being attacked by lion in the zoo in the city of Khan Yunis, and was mortally wounded. According to the suspicion, he entered the fenced enclosure at the… pic.twitter.com/ztkrkVUev1— Eli Dror (@edrormba) May 1, 2023

QUIZ. Zwierzę, przedmiot czy roślina? Szybki quiz tylko dla bystrzaków! Pytanie 1 z 10 Buzdygan. Zwierzę, przedmiot czy roślina? Zwierzę Przedmiot Roślina Dalej