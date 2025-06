Lew zaatakował właściciela zoo, który poparł Putina. "Gryzł w szyję"

Właściciel zoo na Krymie zasłynął popieraniem Putina. Kradł zwierzęta z okupowanych terenów, teraz jeden z lwów prawie go zabił

Koszmarny atak lwa na okupowanym przez Rosję Krymie! Ukraińskie media rozpisują się o tej dramatycznej sytuacji, podkreślając, że ofiarą jest biznesmen znany z popierania Putina i wojny na Ukrainie. Co dokładnie się wydarzyło? Oleg Zubkow, od czasu aneksji Krymu według "Ukraińskiej Prawdy" wspierający okupanta, postanowił osobiście nakarmić lwy w swoim ogrodzie zoologicznym. To, co stało się potem mrozi krew w żyłach. Mężczyzna wyszedł z samochodu i podchodził do zwierząt, jednak coś musiało zdenerwować jednego z lwów. Drapieżnik rzucił się na Zubkowa i wgryzł mu się w szyję. Właściciel zoo z bardzo poważnymi obrażeniami trafił do szpitala, gdzie walczy o życie.

"Biznesmen popierał wojnę przeciwko Ukrainie i brał udział w usuwaniu zwierząt z ogrodów zoologicznych na okupowanych terytoriach"

Jak podaje "Ukraińska Prawda, to nie pierwsze takie przerażające zdarzenie w parku Zubkowa, bo jesienią ubiegłego roku jego współpracownica zginęła także w wyniku ataku lwa. Zubkow powiedział wtedy: „Lwy są drapieżnikami najwyższego rzędu i nie wybaczają błędów”. Jednak najwyraźniej sam taki błąd popełnił. "Biznesmen popierał wojnę przeciwko Ukrainie i brał udział w usuwaniu zwierząt z ogrodów zoologicznych na okupowanych terytoriach. Na przykład w 2022 roku Zubkow zabrał zwierzęta z chersońskiego zoo (w tym słynnego szopa), gdy Rosjanie wycofywali się z miasta. Zubkow powiedział, że odda zwierzęta, gdy walki się zakończą, ale nie dotrzymał obietnicy" - przypominają dziennikarze "UP".

Let’s start our Monday with good news.Lions attacked the Katsap kidnapper of Kherson raccoons.On June 22, the owner of the Taigan safari park in Crimea, Oleg Zubkov, was attacked by lions from his own park.According to preliminary data, the animal bit him on the neck. pic.twitter.com/HPXxz4njid— NotJPod 🇺🇦 (@Not_JPod_art) June 23, 2025

