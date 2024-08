Ludzie mówią o cudzie w kościele. Figura Matki Boskiej Fatimskiej zrobiła TO

Figura Matki Boskiej Fatimskiej w USA zaczęła mrugać? Wierni zrobili zdjęcie. Czy w Ohio wydarzył się cud?

Cud w kościele, przywidzenie, fotomontaż, czyjś żart? Tego jeszcze nie wiadomo. Jedno jest pewne - amerykańskie media rozpisują się o rzekomym cudzie, który miał wydarzyć się w mieście Canton w stanie Ohio. Grupa ludzi twierdzi, że widziała na własne oczy cud związany z figurą Matki Boskiej Fatimskiej, tak zwaną pielgrzymującą - chodzi o to, że jest przewożona od jednej świątyni do drugiej, odwiedziła już ponad 100 krajów przez ostatnich 50 lat. Wystawiona w Bazylice św. Jana Chrzciciela figura w Canton zrobiła coś bardzo nietypowego. Tym razem nie było to ronienie krwawych łez, choć tego rodzaju doniesienia są zazwyczaj właśnie takie. Teraz miało się wydarzyć coś zupełnie innego. Mianowicie figura Matki Boskiej Fatimskiej według relacji świadków, którzy zrobili nawet zdjęcia... mrugała.

„Wiedziałam, że to cud, ponieważ patrzyłam na nią cały poranek. Oczy są naprawdę zamknięte"

Oczywiście w dzisiejszych czasach nie sposób nie zastanawiać się, czy to wszystko aby nie wytwór sztucznej inteligencji albo sposób na zarobek. Zdjęcie "mrugającej figury" udostępniła w mediach społecznościowych niejaka Katie Moran. „Zrobiłam je i pomyślałam: 'to wygląda naprawdę ładnie'. Zrobiłam jeszcze jedno dla pewności i kiedy na nie spojrzałam, oczy były zamknięte. Wow!" - mówi Katie dla WJW. Inny świadek, Connie Liptak, dodaje: „Wiedziałam, że to cud, ponieważ patrzyłam na nią cały poranek. Oczy są naprawdę zamknięte. Mam na myśli, że naprawdę widać, że ma opuszczone rzęsy”. Oczywiście Watykan jeszcze nie potwierdził cudownej natury wydarzeń w Ohio, bo to długi i żmudny proces, który może trwać wręcz latami.

Figura Matki Boskiej roniła krwawe łzy i rozdawała pizzę?! Watykan wydał wyrok w sprawie "cudu we Włoszech"!

Niedawno było głośno o innym tego rodzaju wydarzeniu, koniec końców okazało się jednak, że była to groteskowa próba oszustwa. Do niewielkiego miasteczka Trevignano Romano pod Rzymem od miesięcy zjeżdżały tłumy wiernych. Siadali na ławkach rozstawionych wokół stojącej na cokole figury Matki Boskiej, nieopodal restauracji prowadzonej przez niejaką Gisellę Cardię. Kobieta wywołała niemałe poruszenie wyznaniami o stojącej na jej posesji rzekomo cudownej figurze Matki Boskiej. Statua już od 2016 roku miała nie tylko standardowo ronić krwawe łzy, ale nawet... rozmnażać w cudowny sposób pizzę, kluski typu gnocchi i potrawy z królika! Od czasu do czasu także coś mówiła. Sprawą w końcu zajął się Watykan. Młyny sprawiedliwości mełły powoli, ale zirytowani mieszkańcy wezwali też na własną rękę policję i prywatnego detektywa. Co się okazało?

„Jest oczywiste, że nie jest to zjawisko nadprzyrodzone". Właścicielka figury uciekła z pieniędzmi!

Po serii testów okazało się, że krew pochodziła czasem od świni, a czasem od samej Giselli. A raport przeprowadzony przez diecezję Civita Castellana głosi, że w posągu nie ma absolutnie niczego cudownego. „Jest oczywiste, że nie jest to zjawisko nadprzyrodzone. Niech Najświętsza Maryja Panna, Matka Jezusa, Matka Kościoła i nasza Matka, przywróci pokój i pogodę ducha w trosce o duchowe dobro wiernych parafii Trevignano Romano i Ludu Bożego, który jest w całej diecezji Civita Castellana" - piszą hierarchowie. Jakby tego było mało, właścicielka słynnej figury uciekła w niewiadomym kierunku, unosząc liczne datki uzbierane przez ostatnich kilka lat.

Sonda Czy wierzysz w cuda? Tak Nie

'Miracle' in US church as Virgin Mary statue is filmed 'blinking' by stunned worshippersRead: https://t.co/gbtVxGkc7Y pic.twitter.com/mcc1QDkgMx— Karli Bonne’ 🇺🇸 (@KarluskaP) August 10, 2024