Łukaszenka porzuci Putina? "Pomóż mi uwolnić się od Rosji"

General SVR: Alaksandr Łukaszenka chce zbliżyć się do Zachodu i "demokratyzować" Białoruś w zamian za pieniądze USA

Tajemniczy profil w mediach społecznościowych General SVR, którego autorzy podają się za dawnych oficerów rosyjskich służb, wciąż nadaje. To właśnie oni wsławili się plotkami o rzekomej śmierci Władimira Putina, które doczekały się nawet dementi ze strony Kremla. W październiku 2023 roku General SVR, obwieścił, że Putin nie żyje, zmarł z powodu choroby i zastępuje go sobowtór przygotowany przez chirurgów plastycznych i tajne służby. Plotki te zrobiły karierę w sieci i przyniosły zagadkowej stronie popularność. Nie wiadomo, czy jej autorem jest przypadkowy żartowniś, a może ktoś związany z rosyjskimi czy innymi służbami i mający wprowadzać wszystkich w błąd lub może naprawdę chcący ujawniać zakulisowe rozgrywki. Od czasu do czasu jakieś przewidywania General SVR sprawdzają się, jak choćby te o Elonie Musku i jego kontaktach z Rosjanami.

"Pomóż mi uwolnić się od Rosji, a ja przekażę władzę, uwolnię więźniów politycznych i „zdemokratyzuję” Białoruś"

Trzeba przyznać, że także pogłoski o Łukaszence i zamiarze uwolnienia przez niego niektórych więźniów politycznych publikowali już w lutym, twierdząc wtedy, że białoruski dyktator szuka kontaktu z USA. "Jego propozycja? 'Pomóż mi uwolnić się od Rosji, a ja przekażę władzę, uwolnię więźniów politycznych i „zdemokratyzuję” Białoruś. W zamian chce 'dostępu do rynku + wsparcia finansowego USA'" - pisali wtedy. Teraz, gdy parę dni temu białoruski dyktator faktycznie uwolnił 14 osób, w tym 3 Polaków i oficjalnie ogłosił, że stało się tak po prośbie Donalda Trumpa i spotkaniu z jego przedstawicielami, mają nowe wieści. Oczywiście należy do nich podchodzić z dystansem.

"Tak więc już wkrótce Zachód może uznać Białoruś za kraj, który wkroczył na ścieżkę demokracji i znieść szereg sankcji"

"Dla Łukaszenki niezbędne są gwarancje nie tylko osobistego bezpieczeństwa, ale także przynajmniej ograniczonej suwerenności Republiki na najbliższe lata. Jest to możliwe dopiero po pojednaniu z Zachodem, na czele z USA" - pisze General SVR. "Łukaszenka nie zamierza całkowicie zniknąć ze sceny politycznej. Oczekuje, że pozostanie w roli „strażnika” kraju. Łukaszenka jednak dobrze pamięta przykład Nazarbajewa i nie ma urojeń. W niedalekiej przyszłości na Białorusi powinno zostać zwolnionych więcej więźniów politycznych. Tak więc już wkrótce Zachód może uznać Białoruś za kraj, który wkroczył na ścieżkę demokracji i znieść szereg sankcji. Nawiasem mówiąc, Rosja aktywnie omawia wymianę więźniów politycznych z USA i krajami zachodnimi".

🇧🇾Lukashenka Prepares His ExitDear subscribers and guests of the channel! Amid numerous twists and turns of the past week, which ended with the US strike on nuclear facilities in Iran, the final stage of the transit of power in Belarus has begun almost unnoticed. Several months… https://t.co/CDlD7SLpKG— generalsvr_en (@generalsvr_en) June 23, 2025