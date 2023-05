Łukaszenka wydał pilny komunikat. Chodzi o broń jądrową

Makabra! Ciało w drewnianej skrzyni zakopane w ziemi. To zaginiony w styczniu aktor!

Putin zaczął przewozić broń atomową z Rosji na Białoruś. Alaksandr Łukaszenka wydał komunikat

Rosja niebawem rozmieści na Białorusi taktyczną broń jądrową i przekaże temu krajowi dziesięć samolotów zdolnych do przenoszenia pocisków nuklearnych. Taki komunikat podał 25 marca Władimir Putin. Jak dodał, do 1 lipca 2023 roku powstaną na Białorusi magazyny, w których będzie przechowywana rosyjska taktyczna broń jądrowa. Teraz zapowiedzi te spełniają się, przynajmniej jeśli wierzyć zapewnieniem Alaksandra Łukaszenki. Rosyjska broń atomowa już niebawem będzie rozmieszczona na Białorusi. Transfer głowic z Rosji do naszego kraju już ruszył - ogłosił właśnie prezydent Białorusi. W tym samym dniu, w czwartek 25 maja Kreml wydał oświadczenie o podpisaniu z Mińskiem umowy o rozmieszczeniu broni atomowej na Białorusi.

Rosyjska broń atomowa na Białorusi. Pierwszy taki przypadek od upadku ZSRR

Wszystko ma być gotowe już za miesiąc, bo do 1 lipca zgodnie z planem miała być ukończona budowa wspomnianego obiektu, w którym będą przechowywane głowice. Nie wiadomo, gdzie dokładnie on powstanie. Jeśli słowa dyktatorów okażą się prawdziwe, Białoruś będzie pierwszym od czasu upadku Związku Radzieckiego krajem, w którym znalazłaby się rosyjska broń atomowa.

Lugabe. The mustachioed cockroach said that the Russian nuclear weapons stationed in Belarus are completely safe.The dictator assures that "no saboteurs will break through", because it is "locked". Their airports were also "locked", but videos from there appeared like… pic.twitter.com/9VOSxUBijN— Lew Anno Suport #Ukraine 24/2-22 (@anno1540) May 26, 2023

