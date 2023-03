Siły nuklearne Rosji na Białorusi. Ważny komunikat ze strony Ukrainy

Ukraina wydała ważny komunikat. Chodzi o rosyjskie siły nuklearne. "To szantaż"

Rosja niebawem rozmieści na Białorusi taktyczną broń jądrową i przekaże temu krajowi dziesięć samolotów zdolnych do przenoszenia pocisków nuklearnych. Taki komunikat podał w sobotę, 25 marca Władimir Putin. Jak dodał, do 1 lipca 2023 roku powstaną na Białorusi magazyny, w których będzie przechowywana rosyjska taktyczna broń jądrowa. Co to wszystko oznacza? Czy ryzyko konfliktu nuklearnego na świecie wzrosło? Podano ważny komunikat strony ukraińskiej. Wygłosił go Andrij Czerniak, przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR). Czerniak ocenił sytuację i nazwał ją szantażem ze strony Rosji. Jednak są i dobre informacje.

Ukraiński wywiad wojskowy: "Na razie widzimy akcję informacyjną na poziomie oświadczeń i słów, nic więcej"

"Kontrolujemy sytuację na terytorium Białorusi, zwłaszcza miejsca rozlokowania rosyjskich sił. Kontrolujemy sytuację też wewnątrz Rosji" - podkreślił Andrij Czerniak z ukraińskiego wywiadu wojskowego. Jak dodał, póki co nie ma żadnych konkretnych sygnałów ewentualnej eskalacji wojny na Ukrainie. "Na razie widzimy akcję informacyjną na poziomie oświadczeń i słów, nic więcej" - powiedział Czerniak. Jako akcję zastraszania widzi tę sytuację również strona litewska. "Są to desperackie kroki Putina i Łukaszenki w celu wywołania kolejnej fali napięcia i destabilizacji w Europie. Działania te głębiej wciągają Białoruś w wojnę z Ukrainą i w konfrontację z demokratycznym światem" - oświadczyło litewskie MSZ.

BREAKING:China is against Russia’s plans to deploy tactical nuclear weapons in Belarus.Foreign Ministry Spokesperson Mao Ning:"A nuclear war cannot be won or fought. Wars between nuclear-weapon states should be avoided and strategic risks should be reduced." pic.twitter.com/mxiE4blFJr— Visegrád 24 (@visegrad24) March 27, 2023

