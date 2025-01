Macron zadebiutował na TikToku! Gorzko tego pożałował

Emmanuel Macron pojawił się na TikToku. Został zrugany za wybór rozmówcy. Tiktoker obraził i Macrona, i Francję

Emmanuel Macron nie ma ostatnio dobrych notowań. Sondaż opublikowany przez Le Journal du Dimanche wskazuje na to, że tylko 21 proc. Francuzów jest zadowolonych z jego rządów. W tej sytuacji Macron postanowił... nie, nie zająć się lepiej gospodarką i ekonomią, a zostać tiktokerem. Prezydent Francji zadebiutował na popularnej wśród młodych ludzi chińskiej platformie społecznościowej, która dopiero co niemal została zdelegalizowana w USA (ale nadal tam działa, zakazowi sprzeciwił się Donald Trump), by zbliżyć się do nowego pokolenia Francuzów. Miał być fajny, ale komentatorzy nie zostawili na nim suchej nitki! Ktoś zauważył, że "tiktoker", którego podsunięto prezydentowi, by z nim porozmawiał w internecie, wcześniej obrażał zarówno jego, jak i Francję. Macron chyba nie miał o tym pojęcia, odpowiadając niejakiemu S4iintt, który opowiadał mu, że został ukarany mandatem na punkcie poboru opłat za korzystanie z telefonu do zapłaty w terminalu. "Myślę, że w 2025 roku powinno być możliwe płacenie za przejazdy za pomocą telefonu. Przekazałem sprawę ministrowi spraw wewnętrznych i wspólnie to rozwiążemy" - odpowiedział Macron. Chyba nie wiedział, że ten sam influencer nazwał go niegdyś "karłem, który poślubił swoją nauczycielkę francuskiego" i "stoi na czele kraju wielkości chipsa ziemniaczanego".

"Oferując prezydencką platformę pierwszemu idiocie, który się nawinie, Macron podważa wiarygodność Francji"

Trudno powiedzieć, o co chodziło tiktokerowi z chipsami, ale w kwestii nauczycielki nawiązywał do słynnej historii miłości prezydenta Francji i jego żony. Emmanuel Macron poznał Brigitte Trogneux (panieńskie nazwisko), gdy miał 15 lat. Ona miała 39 lat i była jego nauczycielką w szkole, mężatką z trójką dzieci. Opiekowała się kółkiem teatralnym, w którym występował Emmanuel. Zostali parą, gdy przyszły prezydent był jeszcze nastolatkiem, ślub wzięli w 2007 roku. "Oferując prezydencką platformę pierwszemu idiocie, który się nawinie, Macron podważa wiarygodność Francji" - skomentował sprawę jeden z francuskich prezenterów radiowych i chyba miał słuszność. Inni podkreślają, że zamiast popisywaniem się na TikToku, głowa państwa powinna zająć się deficytem budżetowym i negocjacjami z opozycją. Macron jest prezydentem Francji od 2017 roku.

🇫🇷 French president’s approval ratings fall to record low after ill-advised exchange with TikTok influencerRead more ⬇️https://t.co/VkAxXDml6R pic.twitter.com/cGNVqeVVnT— The Telegraph (@Telegraph) January 28, 2025

