Makabra podczas pokazu samochodów. Strzelali do nich jak do kaczek. Zginęło co najmniej 10 osób

Na stadionie wybuchła panika! Co najmniej 9 osób nie żyje. "To była prawdziwa lawina"

Koszmarne wieści napłynęły do nas z dalekiego Meksyku. Co najmniej 10 osób nie żyje, a 9 jest rannych - to bilans pokazu samochodów. Jak doszło do tragedii? Na miejsce imprezy podjechała furgonetka, z której wysiedli mężczyźni z długą bronią. Napastnicy otworzyli ogień do widzów, obserwujących pokaz samochodów - poinformował Reuters za lokalnymi meksykańskimi władzami. Czasami wydaje nam się, że takie sceny są tylko w brutalnych filmach, niestety w tym przypadku to tragiczna rzeczywistość.

Strzelanina w Ensenada to kolejna odsłona krwawych starć karteli narkotykowych Arellano Felix i Sinaloa, walczących o wpływy w Kalifornii Dolnej. Grupy przestępcze rywalizują o sprawowanie kontroli nad szlakami przemytu środków odurzających oraz zyski z nielegalnego handlu ludźmi. Kilka dni wcześniej w porcie w Ensenada, położonym nad Oceanem Spokojnym, przejęto ponad 39 ton kokainy - oznajmił brytyjski dziennik "Daily Mail", powołujący się na media z Meksyku.

