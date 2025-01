Mariah Carey ujawnia! Dostała miłość na Święta, spełnienie marzeń gwiazdy

To straszne, co im zrobił

Mariah Carey ujawnia, że znalazła pod choinką nową miłość! Młodszy o 17 lat producent i muzyk zawrócił gwieździe w głowie

Mariah Carey (55 l.) jest w siódmym niebie! Sławna piosenkarka, której przebój "All I Want For Christmas Is You" dopiero co słyszeliśmy w radiu sto razy na dobę, wyśpiewała sobie miłość. Gwiazda znalazła miłość pod choinką, dokładnie tak, jak śpiewała w swoim największym świątecznym hicie wszech czasów. Mariah Carey potwierdziła gorący romans z młodszym o 17 lat amerykańskim raperem i producentem muzycznym Andersonem Paakiem (38 l.). Para nie kryje uczuć podczas pobytu w kurorcie narciarskim Aspen, gdzie o tej porze roku zbierają się największe gwiazdy showbiznesu. Są tam także dzieci piosenkarki, Monroe i Moroccan, które w tym roku skończą 13 lat. „Anderson jest tak radosnym i zabawnym człowiekiem, że miło jest przebywać w jego towarzystwie. Jest wesoły, błyskotliwy i zaraża radością każdego, kto się z nim spotyka, Mariah chłonie to wszystko” — ujawnił informator dziennikarzom "Daily Mail". „Oni po prostu bawią się w swoim towarzystwie, a ich rozwijający się związek nie ma żadnych przeszkód, ponieważ niczego nie wymuszają ani nie traktują tego poważnie. Wszystko było takie proste, nie ma żadnych ukrytych motywów, po prostu się rozumieją. Jeśli będą kontynuować w tym tempie, nie ma dla nich granic" - dodaje "znajomy pary".

Nareszcie nadszedł dobry czas dla Mariah Carey? W poprzednie Święta rozstała się z ukochanym

Mariah Carey nie miała w ostatnich latach szczęścia w miłości. W poprzednim świątecznym sezonie Mariah Carey została sama tuż przed Bożym Narodzeniem, o którym śpiewa w swoim hicie "All I Want For Christmas Is You", że nie chce prezentów, a jedynie ukochanego. Piosenkarka rozstała się wtedy z młodszym o 14 lat tancerzem po siedmiu latach związku. Bryan Tanaka (40 l.) i amerykańska diwa jeszcze w 2023 roku byli nierozłączni, potem Tanaka zniknął z życia gwiazdy. Piosenkarka i tancerz nie byli mężem i żoną. Carey była zamężna dwukrotnie, z byłym mężem Nickiem Cannonem ma 12-letnie bliźniaki o imionach Moroccan i Monroe. Rozwiedli się w 2016 roku po ośmiu latach od ślubu. Pierwszym mężem gwiazdy był producent muzyczny Tommy Mottola (od 1993 do 1998 roku).

Mariah Carey, 55, and Anderson Paak, 38, confirming romance rumors as they hold hands during dinner in Aspen! 💕 pic.twitter.com/aUgLJO7Vhk— SinnamonSCouture (@SinnamonCouture) December 30, 2024

